Asta per vip ad Abu Dhabi, la McLaren ha venduto per 11,6 milioni la vettura che correrà in Formula 1 nel 2026

All'asta tre vetture, quella del Mondiale 2026 di Norris e PIastri, della Formula Indy e dell'Endurance. Il sultano del Brunei ha comprato una Gt Stradale da 25,3 milioni di dollari (Quattroruote)

Non ha ancora gareggiato, eppure la McLaren 2026 di Formula1 è già stata venduta all’asta di Abu Dhabi. Un evento insolito, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova tendenza. Clienti esclusivi che possono acquistare le monoposto da competizione prima ancora che scendano in pista. Oltre alla Formula 1, la Casa di Woking ha infatti messo in vendita anche la vettura IndyCar e il prototipo destinato al WEC nel 2027. Ne scrive Quattroruote

L’asta McLaren gestita da RM Sotheby’s ad Abu Dhabi

L’asta record si è svolta nei giorni precedenti al Gran Premio di Formula 1. A cura di RM Sotheby’s che ha avuto come protagonista la McLaren. L’evento denominato Abu Dhabi Collectors’ Week auction ha infatti segnato nuovi record per le auto da collezione del marchio inglese. Ha anche mostrato una nuova tendenza nel settore, assegnando ai clienti le auto da competizione che la Casa non ha ancora portato in gara.

La McLaren di Formula1 del 2026 venduta a 11,4 milioni di dollari

Con una scelta assolutamente inedita la McLaren ha infatti messo all’asta tre vetture che debutteranno in gara solo nei prossimi anni : parliamo della Formula 1 McL40A che parteciperà con il Campione del Mondo in carica Lando Norris e con Oscar Piastri al mondiale 2026, della Arrow McLaren Dallara-Chevrolet DW12 di Pato O’Ward per il campionato 2026 e del prototipo McLaren United destinato al mondiale endurance (Wec) 2027.

La Formula 1 è stata venduta a 11,4 milioni di dollari e la Indycar a 848.750 dollari. La vettura del Wec ha raggiunto quota 7,59 milioni. Le vetture saranno consegnate ai clienti solo nel corso del 2028 e potranno essere usate in eventi in pista sotto la supervisione e con l’assistenza delle squadre ufficiali: nell’attesa sono previsti inviti vip per le competizioni del 2026 ed una serie di gadget da collezione come le tute personalizzate dei piloti.

Venduta al sultano del Brunei la McLaren F1 GT stradale al prezzo di 25,3 milioni

L’asta all’insegna della Casa di Woking ha siglato anche un’altro record: con 25,3 milioni di dollari è stato infatti registrato il prezzo più alto mai raggiunto per una McLaren F1 GT stradale. L’esemplare proposto all’asta, il telaio numero 14 con 12.000 miglia all’attivo, è stato costruito per il Sultano del Brunei e poi totalmente restaurato nel 2007 dalla McLaren stessa, che ha installato il rarissimo High Downforce Kit e modificato i colori esterni e interni nella configurazione attuale.