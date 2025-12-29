Anche gli Zielinski nel loro piccolo s’incazzano e lanciano frecciate a Simone Inzaghi: «L’anno scorso era in terza fila»

L’introverso Piotr Zielinski si è sfogato. Ieri sera al termine di Atalanta-Inter, l’ennesima gara nerazzurra in cui è partito titolare (ieri Mkhitaryan c’era, è entrato al minuto 76). E ha giocato un’altra ottima partita il polacco ex Napoli che Chivu ha tolto l’armadio, ripulito dalla naftalina per rimetterlo in campo e in sesto.

E dopo la vittoria a Bergamo, Zielinski ha sorpreso tutti con risposte per nulla ipocrite sulle differenze con lo scorso anno, con le differenze tra le gestione Chivu e quella Inzaghi:

«Ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee».

Per la serie “prendi e porta a casa”.

Prosegue Zielo:

«Ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità. È stato un anno difficile, a parte gli infortuni. A me è mancata continuità. Avevo davanti grandi campioni, venivano da un grande campionato e poi il mister aveva i suoi titolarissimi. Quest’anno è cambiato un pochino, il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri giocatori che possono fare veramente i titolarissimi e questa è una bella cosa. Abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede».

