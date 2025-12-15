Amorim: «Sarei molto contento se Mainoo mi chiedesse di andare via in prestito»

Nicolò Schira ha parlato della volontà del Napoli di prendere Kobbie Mainoo in prestito dallo United a gennaio. Casualmente, ma non troppo, proprio di questo ha parlato l’allenatore del Manchester in conferenza

Amorim: «Sarei molto contento se Maino mi chiedesse di andare via in prestito»

Il Guardian riferisce che £l’allenatore si direbbe “molto contento” se Kobbie Mainoo decidesse di parlargli di un trasferimento in prestito dal Manchester United.

Amorim non ha fatto partire titolare Mainoo in nessuna delle 15 partite di Premier League dello United, l’unica volta è stata nella sconfitta della Carabao Cup a Grimsby.

“Se Kobbie viene da me e parla con me, parlerò con lui”, ha detto l’allenatore. “Non dirò quello che dirò a Kobbie, ma sarò davvero contento se Kobbie verrà a parlarmi di questo. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capisco che ogni individuo ha i suoi obiettivi”.

“La frustrazione [di qualsiasi giocatore] non aiuta nessuno. Ma ancora una volta, vedremo se ciò accadrà. Ho avuto alcune conversazioni con lui, specialmente l’anno scorso, e con altri giocatori, ma su questo argomento, no, non ho parlato con lui. Sono completamente aperto [a parlarne].”

Sulla situazione in generale

«Io, come allenatore del Manchester United, non ci sto riuscendo. Dovremmo avere più punti, soprattutto in questa stagione. A volte gli ex giocatori (Scholes) non hanno tutte le informazioni e vedono il Manchester United con gli standard di un tempo. Sempre vincente. Quindi è difficile per loro vedere il loro club in questa situazione».

Scholes ha anche messo in dubbio la riluttanza di Amorim a far giocare titolare Mainoo a centrocampo, una posizione ripresa da Nicky Butt e Rio Ferdinand. «So che per voi ci sono alcuni giocatori in cui credete molto, ci credo anche io, ma a volte devo fare delle scelte», ha detto Amorim. «Giochiamo con due centrocampisti. Potremmo cambiare in futuro, ma Mainoo sta giocando nella stessa posizione di Bruno Fernandes e a volte è davvero difficile togliere Bruno Fernandes dalla squadra e questa è l’unica ragione».

Amorim ha ammesso che Mainoo potrebbe giocare nella posizione di Casemiro come centrocampista titolare. «Sì, può. Penso che sia accaduto contro l’Everton. Può giocare in quella posizione. Ma a volte è difficile. A volte Kobbie Mainoo, devi pensare se è il ragazzo per bloccare le transizioni. Ha bisogno di giocare più lì, ma può essere in quella posizione in futuro».