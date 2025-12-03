Ambrosino: «Lo spogliatoio? Conte tiene in considerazione tutti»

In conferenza: «Per noi giovani con meno esperienza essere qui è motivo di grande orgoglio. Lavorare con compagni e un tecnico del genere per noi è davvero un piacere».

Il giocatore del Napoli Giuseppe Ambrosino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

La conferenza di Ambrosino

«Siamo davvero soddisfatti della gara, sia per la nostra prova che per aver superato il turno. Ci tenevamo molto, sia noi che l’allenatore. Ce l’abbiamo fatta anche se non è stato semplice. Io e Vergara abbiamo disputato una buona partita»

Cosa significa per un napoletano giocare al Maradona?

«Per noi napoletani scendere in campo al Maradona è qualcosa in più. Sono felicissimo e spero che con l’impegno che continuerò a mettere arriveranno altre occasioni».

Cosa rappresenta essere nel Napoli?

«Sicuramente per noi giovani con meno esperienza essere qui è motivo di grande orgoglio. Lavorare con compagni e un tecnico del genere per noi è davvero un piacere».

In attacco hai giocato a sinistra e se può essere un’opzione in più?

«Indipendentemente da dove il mister deciderà di farmi giocare, cercherò sempre di dare il massimo».

Che clima si respira nello spogliatoio?

«Il mister tiene in considerazione tutti. Io, come Vergara, daremo sempre il massimo in allenamento. Poi spetterà sempre a lui decidere chi mandare in campo»