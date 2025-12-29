Allegri su Agnelli: «Se avessi preso gol, mi avrebbe rotto le scatole. Lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol»

Le riunioni e i pranzi tra Andrea Agnelli e Max Allegri all’epoca della Juve sono noti, più rumore invece ha fatto quello a Milano dopo che l’ex presidente della Juventus era stato a San Siro per assistere a Milan-Verona.

L’ex dirigente vive ora in Olanda, ma è tornato a Milano per far visita al vecchio amico Max, ed è stato proprio Allegri a rivelare del loro incontro nel post partita: «Mi ha fatto molto piacere che il presidente sia venuto a vedere la partita -. ha detto Allegri in zona mista -. Oltre all’aspetto professionale abbiamo un rapporto che va al di là a livello umano, ora mi aspetta per andare a pranzo. Di cosa parleremo? Cazzeggeremo com’è giusto che sia. Soprattutto sono felice perché se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol».

Leggi anche: Conte chiagne e fotte o è vero che il Napoli non è al livello di Juventus, Milan e Inter?