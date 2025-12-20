Allegri multato di 10mila euro (la montagna ha partorito il topolino)

Massimiliano Allegri multato dopo gli insulti a Lele Oriali durante la gara tra il Napoli e il Milan di giovedì sera. Si legge così sul comunicato del Giudice sportivo Mastandrea, che ha optato per una sanzione di 10mila euro invece che per una squalifica.

Il comunicato del Giudice sportivo sul comportamento di Allegri

L’ammenda viene comminata all’allenatore del Milan «per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale».

Il verdetto è dunque riassunto in un aggettivo: non violento o aggressivo ma provocatorio. Fa specie anche leggere come l’infrazione sia stata rilevata dai collaboratori della Procura, ma non dal quarto ufficiale che era lì a 5 metri. Il Napoli ieri si era così espresso sull’accaduto:

«”La Ssc Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto»