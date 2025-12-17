Alcaraz si separa dal coach Ferrero dopo sette anni: «Hai realizzato i miei sogni, ora è tempo di cambiare»

Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Juan Carlos Ferrero dopo sette anni di sodalizio. Rimane al momento Samuel Lopez come allenatore, come rivelato da Marca.

Alcaraz e Ferrero si separano

Il quotidiano spagnolo scrive:

Una delle notizie dell’anno: l’annuncio della fine del rapporto professionale tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Il numero uno del mondo e il suo allenatore sono rimasti insieme per tutta la carriera professionistica del murciano, vincitore di 24 titoli. Ferrero era stato scelto dai suoi colleghi come coach dell’anno. Hanno deciso di comune accordo di porre fine a un sodalizio di successo iniziato nei tornei della categoria Itf e terminato ai vertici del tennis mondiale.

“È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di terminare il nostro rapporto professionale. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un bambino, e durante tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dalla pista. E mi sono goduto ogni passo con te. Siamo riusciti ad arrivare in cima. Ci sono così tanti ricordi che mi vengono in mente. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E ho apprezzato molto la crescita e il nostro percorso insieme. Ora stanno arrivando tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono sicuro che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Ti auguro il meglio dal mio cuore. Mi rimane la serenità che abbiamo dato tutto. Grazie di tutto”, ha scritto su Instagram Alcaraz.