Al Napoli, al Bluenergy Stadium di Udine, è mancata proprio la bluenergy (Athletic)

Athletic commenta la sconfitta 1-0 del Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri hanno perso il primato in classifica, scavalcati da Inter e Milan.

Il Napoli perde 1-0 contro l’Udinese

James Horncastles scrive sul portale statunitense:

Il Napoli campione d’Italia ha dovuto improvvisare moduli e tattiche completamente nuovi nel corso dell’ultimo mese, dopo una lunga lista di infortunati. Inizialmente, ha funzionato, e sono stati in grado di andare al primo posto. Ora la fatica si fa sentire. Gli stessi giocatori devono giocare tante partite. Battuti al Bluenergy Stadium, la “bluenergy” era esattamente ciò che mancava al Napoli. L’Udinese si è visto annullare prima due gol, poi hanno colpito con Jurgen Ekkelenkamp. Ma Zaniolo ha ritirato il premio di “player of the match”; l’Udinese è il suo ottavo club e ha segnato finora quattro reti in Serie A in questa stagione. E’ stato coinvolto nei due gol annullati ai friulani; se continua così, non è fuori questione che venga chiamato in Nazionale per i play-off di marzo.

Scrive Repubblica Napoli:

Sarebbe però riduttivo imputare i problemi del Napoli solo all’emergenza. Lo sa molto bene pure Conte, che dopo il doloroso ko in Friuli ha puntato il dito sulla mancanza di equilibrio della sua squadra, sempre in bilico finora tra exploit e inattese cadute. I pareggi in questa stagione degli azzurri sono stati appena 2 e le 7 sconfitte si spiegano anche con l’incapacità dei campioni d’Italia di limitare i danni nelle giornate storte. È successo di nuovo a Udine, dove le tante assenze e la stanchezza inevitabile per il tour de force avrebbero dovuto suggerire alla ex capolista un atteggiamento più prudente. Invece Di Lorenzo e compagni hanno accettato la battaglia in campo aperto con i più freschi avversari e dopo l’intervallo si sono ritrovati senza benzina.