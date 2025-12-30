Al Barcellona tutti parlano di Yamal, pochi di Raphinha: il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati

34 gol e 22 assist non sono bastati per il podio al Pallone d'oro: è arrivato quinto. Non è neanche stato inserito nella miglior squadra dell'anno. Che il Mondiale 2026 sia la sua svolta?

Quando si parla del Barcellona di oggi, il primo giocatore che viene in mente è probabilmente Lamine Yamal. Talento generazionale: 18 anni compiuti a luglio, più di 80 presenze in maglia blaugrana finora e un Europeo con la Spagna portato a casa lo scorso anno, quando era ancora minorenne e studiava dopo gli allenamenti. Di Yamal se ne parla abbastanza, dalle sue doti calcistiche a tutto ciò che riguarda l’extra-campo, ma in pochi, per quanto meriterebbe, parlano di Raphinha.

Il rendimento di Raphinha

È un’opinione impopolare ma nel Barça di Hansi Flick Raphina è stato il giocatore più decisivo, almeno la scorsa stagione. Ma è così. Il brasiliano ha segnato 34 gol e fornito 22 assist in 57 presenze in tutte le competizioni; ha vinto il premio di miglior giocatore della Liga la scorsa stagione; ha segnato una doppietta in finale di Supercoppa spagnola nel 5-2 del Barça contro il Real Madrid; ha vinto i tre trofei spagnoli disponibili (campionato, Coppa del Re e Supercoppa); ha giocato la semifinale di Champions, segnando nella partita di ritorno con l’Inter il gol che avrebbe portato i blaugrana in finale (prima della rete di Acerbi e dei tempi supplementari con il gol di Frattesi).

Eppure, nonostante questi dati, il brasiliano – che sembrava essere vicino all’addio dal Barcellona prima che arrivasse l’allenatore tedesco – non è stato inserito nel podio del Pallone d’Oro (è arrivato quinto), né nella squadra dell’anno prodotta dall’Iffhs (International Federation of Football History and Statistics). Il suo rendimento in campo non è bastato a nominarlo tra i tre calciatori migliori della stagione.

L’estate prossima, salvo infortuni, Raphinha giocherà il Mondiale 2026 con il Brasile di Ancelotti. Che sia la volta buona che il mondo si accorga di lui?