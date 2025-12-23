A Napoli il successo era sinonimo di Maradona, oggi non è più un miracolo trionfare

Dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna 2-0 e lo scudetto a maggio scorso, Athletic nomina il Napoli il miglior club italiano dell’anno e Scott McTominay il migliore in Serie A del 2025.

Il 2025 è l’anno del Napoli e di McTominay

Scrive James Horncastle sul portale statunitense:

Migliore squadra del 2025. Il Napoli ha vinto il campionato per la seconda volta in tre anni. Un miracolo, secondo l’allenatore Antonio Conte, ma il successo non è più un’eccezione in una città dove una volta era sinonimo di Maradona.

Miglior giocatore. La Serie A ha nominato Scott McTominay. È stato il capocannoniere del Napoli in una stagione vincente. Pochi giocatori in Europa sono cresciuti così in termini di reputazione. La sua rovesciata con la Scozia e la successiva qualificazione per la Coppa del Mondo hanno solo amplificato l’impressione che il 2025 sia stato l’anno di McFratm.

Che il Napoli di Conte, in una partita secca, importante, in una finale, potesse perdere contro una squadra di Italiano (in questo caso il Bologna) è una delle perversioni che siamo costretti a subire in un tempo denso di aberrazioni calcistiche. È finita 2-0 ma sarebbe dovuta finire cinque o sei a zero. Qualcuno – non noi – potrebbe a questo punto chiedersi come il Napoli un mese e mezzo fa abbia potuto lasciarsi strapazzare in quel modo dai rossoblù. Ma il calcio, lo sport, sono così. Ci sono partite e partite. Ci sono momenti e momenti. Come in ogni sport.

Sta di fatto che il Napoli ha vinto con una facilità disarmante, sembravano e forse sono squadre di diversa categoria. Il Napoli ha portato a casa la Supercoppa e ha fatto così contento il presidente De Laurentiis che ci teneva particolarmente. Non solo per l’operazione eleven (il Napoli incasserà undici milioni di euro) ma anche perché la Supercoppa araba poteva e potrà essere un’occasione per far conoscere il Napoli al mercato asiatico. Così si muove un’azienda. Il calcio non è più solo il campo. Ormai non c’è nemmeno più bisogno di ricordarlo. Il Napoli ha portato a casa il primo trofeo della stagione ed è comunque in corsa per tutti gli altri. Nonostante i tantissimi infortuni. Tutto è lecito ma criticare questo Napoli e il suo allenatore è davvero un esercizio spericolato.

La partita stavolta vale la pena di essere un po’ raccontata. Ma prima è doveroso un elogio alla regia araba: mai vista così bene una partita di calcio, con inquadrature tanto inconsuete quanto efficaci. Un altro sport, un altro modo di fare televisione.