A Lisbona parlano di “formula Napoli”: Mourinho: «Dobbiamo giocare sempre con quella concentrazione»

In Portogallo la chiamano la “formula Napoli”, quella che ha permesso al Benfica di Mourinho di rilanciarsi in Champione e nella Lega portoghese dove si trova a otto punti dalla capolista Porto ed a sei dallo Sporting (che ha una partita in più). Oggi alle 19 giocherà contro il Moreirense a Moreira de Cónegos. José Mourinho ripropone la stessa formazione che ha rilanciato le Aquile. Lo scrive A Bola

Mourinho chiede la stessa determinazione del Napoli

«Abbiamo corso molto contro il Napoli, ma c’è anche il logorio emotivo e la pressione che si fanno sentire, vista la concentrazione necessaria per giocare contro il Napoli. Dobbiamo andare in campo con la vittoria in testa», ha detto José Mourinho a Btv. Mourinho spera, tuttavia, che la squadra per rilanciarsi in campionato «riesca a portare con sé la volontà, la concentrazione e la responsabilità» della partita contro il Napoli, sebbene “l’essenza e la natura” delle partite siano “completamente diverse”.

«Ma chiunque giochi come abbiamo fatto noi e abbia fatto così tante cose positive nel corso delle settimane… Non con la stessa costanza o brillantezza, è vero, ma abbiamo fatto ottime cose contro il Nacional, una grande partita contro Sporting e Bayer Leverkusen, un ottimo secondo tempo a Guimarães. Ma questa partita contro il Napoli è stata vinta dal primo all’ultimo minuto».

Mourinho: Al Benfica c’è una lista infinita di giovani talentuosi

Mourinho aggiunge la qualità dei suoi: «In questa partita non c’è spazio per le sorprese, ma ci sono così tanti giovani talentuosi qui che potrei farne esordire uno o due ogni fine settimana. Ma non posso farlo, è importante dare solidità, continuità ed equilibrio alla prima squadra. Al Benfica, invece, c’è una lista infinita di giovani talentuosi a diversi livelli e di diverse età».