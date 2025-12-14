Home » Il Campo » Champions e calcio estero

A Lisbona parlano di “formula Napoli”: Mourinho: «Dobbiamo giocare sempre con quella concentrazione»

Oggi il Benfica torna in campo in campionato. «Potrei far esordire tanti giovani talentuosi ma ora è importante dare solidità, continuità ed equilibrio alla prima squadra» (A Bola)

Mourinho

Portuguese coach Jose Mourinho attends a press conference during his official presentation as new Benfica coach at the Benfica Campus training center in Seixal, on the outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Qarabag on September 16, 2025 evening in the Champions League, and contacted Jose Mourinho the next day to hire him. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

In Portogallo la chiamano la “formula Napoli”, quella che ha permesso al Benfica di Mourinho di rilanciarsi in Champione e nella Lega portoghese dove si trova a otto punti dalla capolista Porto ed a sei dallo Sporting (che ha una partita in più). Oggi alle 19 giocherà contro il Moreirense a Moreira de Cónegos. José Mourinho ripropone la stessa formazione che ha rilanciato le Aquile. Lo scrive A Bola

Mourinho chiede la stessa determinazione del Napoli

«Abbiamo corso molto contro il Napoli, ma c’è anche il logorio emotivo e la pressione che si fanno sentire, vista la concentrazione necessaria per giocare contro il Napoli. Dobbiamo andare in campo con la vittoria in testa», ha detto José Mourinho a Btv. Mourinho spera, tuttavia, che la squadra per rilanciarsi in campionato «riesca a portare con sé la volontà, la concentrazione e la responsabilità» della partita contro il Napoli, sebbene “l’essenza e la natura” delle partite siano “completamente diverse”.

«Ma chiunque giochi come abbiamo fatto noi e abbia fatto così tante cose positive nel corso delle settimane… Non con la stessa costanza o brillantezza, è vero, ma abbiamo fatto ottime cose contro il Nacional, una grande partita contro Sporting e Bayer Leverkusen, un ottimo secondo tempo a Guimarães. Ma questa partita contro il Napoli è stata vinta dal primo all’ultimo minuto».

Mourinho: Al Benfica c’è una lista infinita di giovani talentuosi

Mourinho aggiunge la qualità dei suoi: «In questa partita non c’è spazio per le sorprese, ma ci sono così tanti giovani talentuosi qui che potrei farne esordire uno o due ogni fine settimana. Ma non posso farlo, è importante dare solidità, continuità ed equilibrio alla prima squadra. Al Benfica, invece, c’è una lista infinita di giovani talentuosi a diversi livelli e di diverse età».

