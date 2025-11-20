Zappi, presidente arbitri, si difende dalle accuse di aver voluto favorire Orsato e Braschi: «Agito nel rispetto delle regole»

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, ha commentato all’Ansa la notifica della chiusura delle indagini da parte della Procura Figc, relativa a presunte pressioni su alcuni associati.

Le parole di Zappi

«Ho ricevuto con stupore la notifica della chiusura delle indagini da parte della Procura Figc su un fascicolo che mi riguarda, relativo a presunte pressioni esercitate su alcuni associati. Desidero ribadire la mia piena serenità e la più totale fiducia negli organi di giustizia sportiva, certo che verrà riconosciuta la mia completa estraneità ai fatti contestati».

Zappi ha poi chiarito il contesto dell’indagine, collegata al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, con la sostituzione di Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi da parte di Daniele Orsato e Stefano Braschi:

«Io e il Comitato Nazionale abbiamo sempre operato nel pieno rispetto delle regole e nell’esclusivo interesse dell’Associazione, che meno di dieci mesi fa ci ha conferito un mandato forte, chiaro e pienamente legittimato dal voto degli associati. Questa situazione, pur delicata sul piano personale, non modificherà in alcun modo il mio impegno né rallenterà il lavoro che stiamo portando avanti. La riorganizzazione tecnica dell’Aia, basata su professionalità, impegno e merito, rappresenta l’unica strada per migliorare concretamente la qualità e le prestazioni dei nostri arbitri».

Sulla gestione dei cambiamenti nei vertici tecnici, Zappi ha aggiunto:

«In quest’ottica abbiamo riconosciuto il valore del lavoro svolto da Ciampi e Pizzi, proponendo loro incarichi di vice nelle categorie superiori di A e C per garantire continuità ai risultati raggiunti. Parallelamente, abbiamo affidato la guida della Serie C e della Serie D, settori fondamentali per la crescita dei nostri giovani arbitri, a due ex internazionali di assoluto prestigio come Orsato e Braschi, che conoscono in profondità il percorso necessario per arrivare ai massimi livelli arbitrali»

Il numero uno degli arbitri ha poi sottolineato l’importanza dell’autonomia dell’Associazione:

«Continueremo a lavorare con determinazione per garantire all’Associazione il massimo grado di indipendenza, condizione essenziale per un’azione imparziale, credibile e rispettata all’interno del sistema federale. Proseguiremo inoltre nel contrasto a ogni forma di violenza, affiancando alle misure repressive già avviate in collaborazione con il Governo un percorso culturale e formativo sempre più incisivo».

Zappi ha infine espresso ottimismo sul prosieguo delle indagini:

«Rimango fiducioso che la Procura Figc possa chiarire quanto prima ogni aspetto dell’indagine, consentendo al processo di rinnovamento tecnico, avviato su esplicita richiesta dell’Associazione lo scorso dicembre, di proseguire senza ostacoli e nell’interesse dell’intera comunità calcistica italiana»