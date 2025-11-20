Yildiz, in stand-by il rinnovo con la Juventus: tutto dipenderà dalle ambizioni del club (Sportmediaset)

L'offerta dei bianconeri è di circa 5 milioni l'anno. Nel frattempo, si affacciano i primi interessi dall'estero: in pole l'Arsenal, ma anche Chelsea e Liverpool.

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus sembra essere in stallo, poiché tutto dipenderà dalle ambizioni del club bianconero.

Il rinnovo di Yildiz con la Juventus

Sportmediaset scrive:

Nonostante la trattativa avviate nelle scorse settimane, per il momento i colloqui tra le parti sono sospesi: non c’è fretta o preoccupazione, ma la semplice volontà di garantire all’attaccante turco tutte le garanzie necessarie per renderlo sempre più centrale nel progetto. A partire dal nuovo stipendio, che salirà in maniera importante. La questione economica, però, non sembra essere quella che preoccupa di più. L’offerta dei bianconeri si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Il fulcro della questione, però, è rappresentato dalle ambizioni future del club bianconero, che troppo spesso negli ultimi anni non ha soddisfatto le aspettative. A partire dalla mancata stabilità societaria, con annessi cambi di allenatori, scelta inusuale per il club. Il tutto permetterebbe a Yildiz di proseguire la sua avventura in maniera più serena, concentrandosi solo ed esclusivamente sul campo. Nel frattempo, però, i primi club dall’estero cominciano a muoversi in maniera concreta. Il più interessato sembra essere l’Arsenal, ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo nel mirino l’attaccante bianconero.

L’attuale contratto di Yildiz è valido fino al giugno 2029 e garantisce al calciatore 1,7 milioni a stagione più bonus. Il turco è 19esimo nella classifica del monte ingaggi bianconero. Chiaramente non può ritenersi soddisfatto. “Questione di soldi, ma anche di principio. Yildiz puntava a un accordo che equiparasse il suo status economico a quello tecnico. Tradotto: non i 12 milioni netti di Dusan Vlahovic, il più pagato della rosa, ma una cifra simile ai 6 di Jonathan David, svincolato di lusso e primo colpo dell’era Comolli. Tra richiesta e offerta c’è circa un milione a stagione di differenza. Poco sulla carta, ma abbastanza per mettere a rischio l’affare, il futuro e per far drizzare le antenne alle big europee”.

E in merito ai top club interessati: “Il Chelsea lo scorso luglio aveva messo sul piatto 67 milioni e sembra disposto a sfidare Real Madrid e Arsenal la prossima estate. Il 20enne di Ratisbona nel 2022 è arrivato a parametro zero dopo lo svincolo dal Bayern, ma la prossima estate la quotazione potrebbe superare i cento milioni in caso di asta tra super potenze”.