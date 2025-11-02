Van Dijk: «Sono state fatte affermazioni ridicole, di certo non scendiamo in campo per perdere»

Dopo la vittoria contro il Villa: «Il calcio è questo e certe critiche possono colpire il gruppo» Salah si aggiunge: «Conosco il calcio troppo bene, sapevo che quest'anno sarebbe stato difficile»

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Aston Villa, i giocatori del Liverpool insieme al suo allenatore si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Le loro parole – riportate dal Telegraph quest’oggi – lasciano intravedere quanta tensione si stesse accumulando nello spogliatoio del Liverpool che oggi, pure con 4 sconfitte in 11 giornate, è al quarto posto in classifica. Mentre l’Arsenal è sempre più solo al comando.

Van Dijk: «Circolano voci senza controllo, di certo non scendiamo in campo per perdere»

«Anche nei momenti migliori, bisogna continuare ad andare avanti e non mollare mai il piede sull’acceleratore» ha detto Van Dijk. «Ho notato nelle ultime due settimane che circolano molte voci su cui non si ha alcun controllo e che bisogna gestire come se si trattasse di un accordo. Alcune delle affermazioni sono state assolutamente ridicole. Ma bisogna farci i conti. Può arrivare a colpire alcuni giocatori e il gruppo, si tratta di restare uniti e questa è l’unica via.

Non scendiamo in campo per perdere partite o deludere i tifosi, vogliamo dare il massimo e vincere, ma non c’è garanzia nel campionato più importante del mondo. È difficile mantenere la calma, ma bisogna farlo se si vuole tornare dove vogliamo essere, che è lassù. Viviamo in un mondo calcistico in cui tutti possono esprimere la propria opinione su tantissime piattaforme e tutti la conoscono meglio di chiunque altro. La scorsa stagione tutto era rose e fiori, e ora sembrava che saremmo stati in lotta per la retrocessione, quindi è così che funziona nel mondo.»

Dopodiché interviene Salah:

«Conosco il calcio. Gioco a calcio da molti anni. All’inizio ho detto che per noi sarà una stagione molto difficile, abbiamo alcuni nuovi giocatori, ottimi acquisti, ma hanno bisogno di tempo per adattarsi alla squadra e abbiamo perso anche alcuni buoni giocatori. Abbiamo solo bisogno di tempo per adattarci e conoscere il gioco degli altri e andrà tutto bene»

«La vittoria è stata molto importante, abbiamo subito qualche sconfitta in Premier League e Champions League, ma sono contento che ora abbiamo iniziato a recuperare ed è un buon risultato prima di partite molto importanti contro il Real Madrid e il City. È stata una vittoria molto importante per noi oggi. È una sensazione fantastica segnare gol e vincere trofei per un club così importante. È qualcosa che non do per scontato, ne sono così orgoglioso. Sono così felice.»

Slot si è detto felice di ripagare la fiducia dei tifosi, aggiungendo:

«Se giochi al Liverpool, la pressione è sempre forte. Se sei un leader, la pressione è forte, ma io sento sempre il sostegno dei tifosi. Nei risultati recenti non ho mai avuto la sensazione che fosse inferiore a prima. Non sono stati lì solo per me, ma anche per la squadra, mi hanno supportato tantissimo. Abbiamo giocato molte partite in trasferta, quindi abbiamo avuto risultati deludenti, ma non è paragonabile a una partita casalinga sotto i riflettori di Anfield»