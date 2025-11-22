Udinese-Bologna finisce 0 a 3: felsinei momentaneamente in vetta alla classifica

La squadra di Italiano vince contro l’Udinese e si porta a 24 punti in classifica. Bologna a più 2 sul Napoli.

Udinese-Bologna: il report del match

A prendere subito l’iniziativa è stata l’Udinese, che già nelle prime battute del match ha sfiorato il vantaggio con Davis. Nella fase iniziale del primo tempo sono stati i padroni di casa a controllare meglio il gioco, avanzando a sprazzi e cercando occasioni da gol. Tuttavia, verso la fine della prima frazione è stato il Bologna a rendersi più pericoloso.

Due volte Orsolini è andato vicino alla rete: prima al 41’ quando ha calciato un rigore assegnato per un fallo di mano di Ehizibue su tiro di Pobega, ma il portiere Okoye ha neutralizzato il tentativo. Poi, nel recupero, Orsolini si è trovato in posizione favorevole dopo un lancio di Miranda, ma l’azione era viziata dal fuorigioco, con il gol annullato. Si è così chiuso il primo tempo sullo 0-0.

Il Bologna sfrutta al massimo la ripresa e Pobega si conferma bomber decisivo, portando la squadra in vetta. L’Udinese, che nella prima frazione aveva faticato a reagire, sembra voler provare una reazione, ma è invece il Bologna a riprendere il controllo del gioco con maggiore lucidità.

Il centrocampista rossoblù si distingue con due gol realizzati a distanza di appena sei minuti l’uno dall’altro, chiudendo praticamente la partita. Il primo nasce da un preciso assist di Orsolini in area di rigore, mentre il secondo sfrutta con freddezza un’uscita incerta del portiere Okoye, anticipando Karlstrom e firmando lo 0-2 che mette il successo rossoblù praticamente al sicuro.

Più avanti, dopo i primi cambi, ci sarebbe stata anche l’occasione per il tris con un pallone servito da Zortea a Fabbian, che però fallisce da pochi passi. Nessun problema: il Bologna gestisce agevolmente il finale e trova comunque il gol del 3-0, firmato da Bernardeschi, che apre il suo score personale stagionale.