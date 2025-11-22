Sky: «Conte giocherà con la difesa a 3 che di fatto sarà a 5 per sistemare gli equilibri tattici»

Francesco Modugno a Sky Sport fa il punto sulla sfida di questa sera tra il Napoli e l’Atalanta.

Come giocherà il Napoli contro l’Atalanta?

«Le probabili formazioni possono aiutarci. Il Napoli è alla ricerca della solidità e della compattezza che sono un po’ mancati in queste due settimane così inquiete. Lo sfogo di Antonio Conte e la necessità della proprietà di ribadire la centralità di Conte che mai è stata messa in discussione, poi i giorni passati lontano dall’allenatore e il confronto con la squadra. La necessità di mettere mano a questo Napoli anche da un punto di vista degli equilibri tattici, perché quello che dovrebbe giocare questa sera è un Napoli che dovrebbe tornare alla difesa a tre ma di fatto anche a 5, dove gli esterni dono Di Lorenzo e Gutierrez, due che la fascia la fanno tutta. E dietro potrebbe starci il rilancio di Beukema. è stato uno dei colpi del mercato estivo e fin qui ai margini delle scelte di Conte. In mezzo al campo Lobotka e McTominay dopo il go mondiale con la Scozia. E davanti ancora novità sacrificando Politano a favore di Neres e Lang con Hojlund centravanti. Questo potrebbe essere il Napoli di Conte che affronterà l’Atalanta di Palladino».

Napoli: Milinkovic, Beukema, Rrahmani, BUongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Neres, Hojlund, Lang

Conte invece per questa sera stravolge il Napoli. Elmas e Politano sono annunciati in panchina. Di Lorenzo e Gutierrez saranno gli esterni di centrocampo. E davanti tre attaccanti che non hanno il loro punto di forza nella fase difensiva: Lang, Neres, Hojlund. E, soprattutto, in campo ci saranno i tre principale scontenti di quest’inizio di stagione. Poi, sarà il campo a parlare. Come sempre.