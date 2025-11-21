Trump accoglie Ronaldo nello Studio Ovale e gli dona una rarissima chiave della Casa Bianca

Ha fatto scalpore la visita che Cristiano Ronaldo ha effettuato Donald Trump. Il presidente Usa lo ha ricevuto nello Studio Ovale insieme a Georgina Rodríguez e gli ha consegnato una rarissima chiave della Casa Bianca. Ne ha parlato il Daily Mail.

Il dono speciale di Trump a Ronaldo: i dettagli

Ecco cosa scrive il Daily mail:

“Il Presidente degli Stati Uniti ha incontrato la stella del calcio portoghese durante la sua visita come parte di una delegazione di funzionari dell’Arabia Saudita, guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman. È stata la prima volta che Ronaldo è stato visto pubblicamente negli Stati Uniti dal 2017, anno dell’accusa di stupro da parte di un’insegnante americana, accusa che lui ha sempre negato con veemenza.”

“Ma è stato accolto a braccia aperte da Trump, che ha fatto fare un giro del suo ufficio al quarantenne e alla sua fidanzata Georgina Rodriguez, con tanto di regalo per ricordare l’occasione.”

“La chiave è un onore raro e significativo per Trump, che l’ha progettata lui stesso, e non un dono istituzionale tipico degli altri presidenti degli Stati Uniti. Tra gli altri destinatari, oltre a Ronaldo, figurano Elon Musk, l’ex primo ministro giapponese Taro Aso e il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu — la prima persona a cui Trump ne ha consegnata una nel 2020. Un funzionario ha poi confermato al Daily Mail che si trattava di una chiave per la Casa Bianca.”

“Ronaldo è un grande ragazzo”, ha scritto Trump su Truth Social mercoledì sera tardi, insieme a un video realizzato con intelligenza artificiale che li mostra mentre giocano a calcio nello Studio Ovale. “Mi ha fatto piacere incontrarlo alla Casa Bianca. Davvero intelligente e figo!!”