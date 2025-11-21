Timber in scadenza col Feyenoord, potrebbe diventare un’occasione per il centrocampo del Napoli (Tmw)

Ha esperienza internazionale e in Nazionale. Resta da vedere se il Napoli lo prenderebbe qualora il Feyenoord lo lasciasse partire sei mesi prima.

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo duramente colpito dagli infortuni di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. La dirigenza vuole cogliere eventuali opportunità per soddisfare le esigenze del tecnico Antonio Conte, valutando profili di qualità in grado di integrarsi rapidamente. Tra i nomi sul taccuino spiccano Arthur Atta, anche se il suo ingaggio non è dei più abbordabili, e Quinten Timber, centrocampista difensivo olandese classe 2001 (ha 24 anni) in forza al Feyenoord. Timber ha già esperienza internazionale e in Nazionale maggiore, con 8 presenze e una rete, e potrebbe rappresentare un innesto strategico.

Timber al Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com:

