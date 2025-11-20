Steven Adams il feroce rimbalzista dell’Nba che studia le traiettorie. Un brutto anatroccolo che funziona

Il Wall Street Journal. Il tiro sbagliato di Houston è la giocata più devastante dell'Nba grazie a lui. Non segna una tripla da cinque anni. Ha 17 fratelli. Per lui il basket è trincea

Steven Adams non sfoggia palleggi fantasiosi. Segna a malapena due canestri a sera. Non mette a segno una tripla da cinque anni. Ma è la forza dominante nei rimbalzi offensivi per gli Houston Rockets, la cui capacità di conquistare seconde chance li ha resi l’attacco più efficiente dell’Nba. Nonostante i suoi bassi punteggi, la sua ferocia fisica e l’intelligenza nel prevedere il rimbalzo (frutto di studi sui dati) compensano la mancanza di atletismo. Adams, cresciuto in una famiglia di atleti tenaci in Nuova Zelanda, fornisce alla squadra un cruciale “lavoro di trincea” e una polizza assicurativa che demoralizza gli avversari. I Rockets, con la loro formazione super-attrezzata, utilizzano al meglio questa abilità, trasformando Adams nel loro eroe non celebrato. Lo scrive il Wall Street Journal

Houston sbaglia, Adams raccoglie e realizza

“È solo una battaglia laggiù,” ha detto Adams. “È un lavoro di trincea.” Questo “lavoro di trincea” ha dato i suoi frutti. Pur giocando meno di 22 minuti a partita, Adams è il leader assoluto dell’intera Nba per rimbalzi offensivi catturati, con una media di 5,1 a sera. Nel complesso, i Rockets afferrano oltre il 40% dei propri tiri sbagliati, il che conferisce loro il tasso più alto di seconde chance da almeno il 1997 anno in cui l’Nba ha iniziato a registrare questa statistica. Queste seconde opportunità hanno trasformato i Rockets – che hanno vinto nove delle prime 12 partite – nell’attacco più efficiente del campionato, con una media di oltre 125 punti ogni 100 possessi. Un risultato migliore dei Warriors di Stephen Curry, dei Lakers di Luka Doncic e degli Spurs di Victor Wembanyama, la stella di San Antonio da 2,24 cm. “Si tratta di ottenere più possessi della squadra avversaria,” ha spiegato Adams. “Anche se tiri peggio di loro, questo aumenterà semplicemente le tue probabilità di vincere.”

Il clan Adams, 18 fratelli, un oro olimpico ed uno paralimpico e il sogno Nba

Adams sembra nato per la nicchia che si è ritagliato nell’Nba. Prima di diventare un colosso di 2 metri e 11 per 120 chili, è cresciuto in Nuova Zelanda come il più giovane di 18 fratelli. Il clan Adams era robusto: una sorella ha vinto medaglie d’oro olimpiche nel lancio del peso, un’altra ha vinto l’oro alle Paralimpiadi. “La tenacia e il non lamentarsi sono una parte importante della sua cultura,” ha detto Jamie Dixon, che ha allenato Adams al college a Pittsburgh. (…) Nessuna squadra vuole sbagliare un tiro, ma quando i Rockets lo fanno, sono felici che Adams sia lì. C’è una scienza in ciò che fa: mentre i suoi quattro compagni cercano di posizionarsi per il tiro, lui sta già eseguendo calcoli mentali e considerando dove potrebbe atterrare l’ipotetico errore.

Adams studia le statistiche per capire dove andra la palla

Prosegue il Wsj:

“Sono ancora un po’ atletico, amico, ma non come una volta,” ha detto Adams, 32 anni. Studia i dati su dove tendono a finire i tiri troppo corti o troppo lunghi. Se uno tira dalla fascia laterale, ad esempio, i numeri suggeriscono che l’errore rimbalzerà sul lato opposto del campo, con un angolo di circa 45 gradi. “Parto da dove la palla atterrerà, in base ai grafici che ho visto,” ha detto Adams. “E poi da lì inizio a seguire la palla e a regolarmi.” È il momento in cui il corpulento Adams brilla davvero, bloccando, facendo a spallate con gli altri potenziali rimbalzisti. “Gli arbitri permettono un po’ più di contatto,” ha detto Adams allegramente. “È più simile al football americano.”