Stankovic perde la testa: insulta un giornalista in tre lingue diverse VIDEO

Tensione altissima in Russia dopo la vittoria dello Spartak Mosca contro l’Akhmat Grozny per 2-1, firmata dalla doppietta di Pablo Solari. Nel post partita, l’allenatore Dejan Stankovic ha completamente perso il controllo durante l’intervista, reagendo con rabbia a una domanda di un giornalista che non gli è affatto piaciuta.

Lo sfogo di Stankovic

L’ex centrocampista dell’Inter si è scagliato contro l’intervistatore insultandolo in tre lingue diverse — serbo, inglese e italiano:

Lo sfogo è diventato via via sempre più duro e Stankovic ha cominciato a stuzzicarlo in inglese: «Hai altre domande? Era l’unica domanda che avevi? Sei un giornalista? Perché lo fai?». Poi improvvisamente ha cominciato a rivolgersi a lui in italiano, insultandolo: «Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato? Chi abbiamo sostituito? Non sai niente, sai solo dire le cazzate, tu come gli altri non sapete niente, solo commento sull’arbitro». Mentre l’allenatore urlava il traduttore cercava di riportare ogni cosa, visibilmente imbarazzato. Il giornalista ha cercato di interrompere il suo sfogo ma Stankovic ha perso completamente la pazienza e ha cominciato a inveire verso di lui in serbo: «Non ho finito. Cosa vuoi, basstardo? Cosa vuoi? Sporco basstardo!”. L’ex Inter è scappato via infuriato e non si è presentato neanche in conferenza stampa con la scusa di aver perso la voce.

Ecco il comunicato ufficiale del club russo:

“Lo Spartak Mosca FC e l’allenatore Dejan Stankovic pongono fine alla loro collaborazione di comune accordo. L’allenatore serbo è alla guida dello Spartak dalla scorsa estate. I biancorossi si sono classificati quarti nella Premier League russa nella stagione 2024/25. In Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato ad un passo dalla finale allo stadio Luzhniki. La squadra è attualmente sesta in campionato, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera.”