Sinner vince a Parigi-Bercy e torna numero uno del mondo

Jannik Sinner è di nuovo numero uno del mondo. Vince a Parigi-Bercy, batte in finale in due set Auger-Aliassime, non perde un set per tutto il torneo e approfitta della sconfitta al primo turno di Alcaraz. Sinner è di nuovo in cima alla classifica Atp. Si è ripreso dopo la sconfitta in finale agi Us Open. Emozionato dopo la vittoria per 6-4 7-6.

Binaghi: «Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis»

Angelo Binaghi lo sapeva da un anno che Sinner avrebbe detto no alla Coppa Davis. Altro che decisione dell’ultimo momento, altro che ripensamento possibile. “Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino”, dice il presidente della Federtennis in un’intervista alla Stampa ripresa da Dagospia. “Durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente“.

Una scelta che “abbiamo capito e anche condiviso. La storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. Sarà così anche questa volta: per la Fitp e per l’Italia è più importante che lui torni numero 1 di un’altra Davis”.

Si aspettava un minimo di riconoscenza? “Non ce n’era bisogno. Conosco Jannik fin da bambino, conosco la sua famiglia e il suo team. Erano stati chiari fin da subito, lo difenderò sempre e a prescindere. La riconoscenza nei confronti del tennis italiano si concretizzerà quando tornerà numero 1 al mondo”.

Il problema della Coppa Davis, dice Binaghi, è “che non dà punti per la classifica. Con un altro regolamento cambierebbe anche lo spirito dei giocatori. Così, a fine stagione, per chi l’ha già vinta vale come la Six Kings Slam. Con meno soldi e molta più fatica. E poi, prima di tacciarlo di disaffezione per la maglia azzurra aspettiamo 10 anni: se non la giocherà più ne riparleremo”.

Le critiche? “È l’effetto Kyrgios: gente che sta scomparendo in cerca di visibilità. Gli incassi a Bologna? Dobbiamo mandare via la gente dai biglietti che abbiamo già venduto. Abbiamo uno squadrone. Certo, con lui partiamo da un punto e mezzo a zero per noi, così invece sarà più equilibrata. Spagna con Alcaraz, Repubblica Ceca, Francia: ce la giochiamo con loro”.

