Sinner: «C’è tensione per le Finals, in allenamento giochi in modo diverso per non far vedere tutto»

Dopo l’allenamento svolto quest’oggi con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport.

Le parole di Sinner

I due tennisti saranno impegnati alle Atp Finals, dal 9 al 16 novembre.

Sinner ha commentato:

«Questo torneo ti permette di allenarti con i migliori al mondo sin dal primo giorno. Giochi ovviamente in modo diverso rispetto al torneo perché non vuoi far vedere tutto, però i giri sono molto alti. Sono contento di come è andata la stagione, sappiamo però che cosa ci giochiamo qua. C’è un po’ di tensione, ma non ci dimentichiamo che siamo amici e fuori dal campo abbiamo un’ottima relazione. È stato un anno straordinario, vedere che c’è una minima possibilità in un anno in cui non ho giocato tanti tornei è incredibile. Sono qui per dare il massimo, mi sento pronto».

“Il calendario è molto duro e difficile – dice da Torino, alla vigilia delle Atp Finals – Ancora di più nel caso di Jannik, visto che raggiunge la fase finale in ogni torneo. Ha già vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni rappresentando il suo Paese, giocando sia in singolare che in doppio. Credo che nessuno abbia dato più sudore e impegno di lui per il proprio Paese. È vero che questo è il primo anno che si tiene in Italia, e la gente voleva vederlo in casa, ma ognuno deve prendere le proprie decisioni, e personalmente capisco la sua”.