Sì Lautaro, sì Inter. Che vince con l’ingresso di Pio Esposito. Chivu ha ridato vita a Zielinski

L’Inter ha vinto a Pisa 2-0. Risultato che non entrerò nella storia ma che non è nemmeno da sottovalutare. Il Pisa di Gilardino è squadra ostica che fin qui in casa aveva subito appena due gol. Ovviamente non stiamo parlando del Bayern di Monaco. L’Inter ha faticato per sessanta minuti. Poi, la gara è cambiata. E ovviamente tutti sottolineeranno che la partita è cambiata con l’ingresso di Pio Esposito al posto di Thuram. Un minuto ed è arrivato il vantaggio dell’Inter, con Lautaro ovviamente su assist di Pio Esposito. Gol molto bello peraltro. Il capitano, molto discusso in settimana, ha segnato anche il secondo gol stavolta su assist di Barella.

L’Inter reagisce subito alla sconfitta nel derby e si riporta a meno uno dal Milan. Da segnalare che Chivu ha rivitalizzato Zielinski entrato nella ripresa al posto di Sucic. Si sta rivendendo il polacco che fu. Forse si sta svegliando dal letargo.