Sarà Marciniak ad arbitrare Napoli-Qarabag: due anni fa gli fu affidato il quarto di finale col Milan

La scorsa stagione, il polacco ha arbitrato il match tra Inter e Atletico Madrid, con il famoso rigore annullato a Julian Alvarez. Nel 2023 fu indagato dalla Uefa.

Il polacco Szymon Marciniak dirigerà il match tra Napoli e Qarabag martedì alle 21, valido per la quinta giornata di Champions League.

Marciniak arbitrerà Napoli-Qarabag

Non è la prima volta che Marciniak arbitra un match degli azzurri. Era accaduto anche nel quarto di finale tra Napoli e Milan di due anni fa.

Il direttore di gara polacco, nella scorsa stagione, ha arbitrato il match tra Inter e Atletico Madrid, ottavi di Champions, quando fu annullato il rigore a Julian Alvarez per doppio tocco.

Inoltre, fu nuovamente arbitro dei nerazzurri nella semifinale contro il Barcellona, con annesse polemiche da parte degli spagnoli.

Nel 2023 fu indagato dalla Uefa per aver partecipato a un evento dell’estrema destra razzista. Il Guardian scrisse in merito:

Szymon Marciniak ha parlato lunedì 29 maggio a un evento in Polonia organizzato da Sławomir Mentzen. Mentzen, il leader del partito della Confederazione, è noto per aver lanciato lo slogan politico ” Siamo contro gli ebrei, i gay, l’aborto, la tassazione e l’Unione europea”. Nel 2021 ha fatto notizia a livello internazionale come produttore di una birra chiamata White IPA Matters, che ha deriso il movimento Black Lives Matter.

Insomma, l’arbitro 44enne vanta di grande esperienza nelle competizioni internazionali, ma di certo non è uno che non fa parlare di sé.