San Siro, tifosa norvegese accusa di molestie sessuali un addetto alle pulizie (Corriere Milano)

La studentessa, residente a Milano, si sarebbe sentita male e un'amica l'ha accompagnata in bagno. È lì che sarebbe stata molestata da un 25enne egiziano, incensurato.

Una studentessa norvegese residente a Milano, che ieri si è recata allo Stadio San Siro per la partita tra Italia e Norvegia, ha accusato un addetto alle pulizie dell’impianto di violenza sessuale.

L’accusa di violenza sessuale a San Siro durante Italia-Norvegia

Secondo quanto riportato dal Corriere edizione Milano:

La molestia sarebbe avvenuta domenica sera nei bagni dello stadio di San Siro, a Milano. In quel momento sul campo, gli Azzurri stavano ancora affrontando Haaland e soci. A denunciare è una 24enne norvegese. Frequenta una università italiana, e si è ritrovata con amici e amiche connazionali. In lacrime, davanti a uno dei bar, indica a uno steward il presunto molestatore. È un 25enne egiziano, regolare in Italia, dipendente dell’impresa di pulizie che lavora allo stadio. Il ragazzo viene quindi bloccato e accompagnato al posto di polizia all’interno del Meazza.

Da una prima ricostruzione, la giovane si sarebbe sentita male. E, accompagna da un’amica, è andata al bagno. Nel locale dei servizi però sarebbe entrata solo lei, mentre l’amica è rimasta fuori. È all’interno che la 24enne sarebbe stata molestata: avrebbe sentito una mano infilarsi nei pantaloni, e una volta giratasi, avrebbe visto l’addetto alle pulizie, che si sarebbe subito allontanato. Ascoltato dagli agenti della squadra mobile, il 25enne avrebbe ammesso di essersi recato nel bagno delle donne per svolgere le sue mansioni e di aver notato la ragazza star male. Quindi, si sarebbe avvicinato solo per accertarsi delle condizioni della studentessa, negando di averla toccata. Incensurato, il 25enne è ora indagato a piede libero per violenza sessuale.