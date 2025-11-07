Rivoluzione nel basket Ncaa, arrivano i giovani Europei. Guadagnano più soldi e hanno più prospettive

La storia di Damien Sarr. Giocava in Spagna. Ha scelto come altri Europei l'Ncaa ed in America sono contenti perché alzano il livello tecnico

I giocatori di pallacanestro europei sono in fuga dai campionati minori. Destinazione Ncaa, basket universitario americano che li accoglie, il basket universitario americano li accoglie, dà minuti, soldi e visibilità. Ne scrive l’Associated Press con un viaggio nei college dove i protagonisti sono sempre più i cestisti del vecchio continente.

La storia dell’italiano Dame Sarr

“Dame Sarr, diciannovenne ala di Oderzo, provincia di Treviso giocava nella massima serie professionistica spagnola in primavera. Poi ha tracciato un percorso un tempo proibito dalle regole della Ncaa. Avrebbe dovuto giocare a basket al college a Duke. “Ho sempre pensato che questa fosse la scuola dei miei sogni”, ha detto l’ala italiana ad Ap. “E quando ho avuto l’opportunità di venire qui, per me è stata una scelta ovvia”. Ora la matricola dei Blue Devils fa parte dell’afflusso di giocatori internazionali – molti dei quali hanno giocato a livello professionistico, soprattutto in Europa – che si sono avvicinati allo sport quest’anno. Questa ondata arriva nei primi mesi dell’era della condivisione dei ricavi, con le scuole in grado di pagare direttamente gli atleti dopo che un giudice ha approvato l’accordo antitrust da 2,8 miliardi di dollari della Camera a luglio”.

In Ncaa offerte economiche 10 volte più alte che in Europa

“I giocatori ricevono offerte 10 volte più alte che in Europa”, ha dichiarato l’agente sportivo internazionale Misko Raznatovic in una recente e-mail all’Associated Press, “quindi è una decisione molto facile… per i giocatori e le loro famiglie”. E per gli allenatori universitari, questo ha innescato una corsa all’oro per i talenti del basket. “Quest’anno giocheremo letteralmente contro giocatori professionisti”, ha detto Jon Scheyer di Duke, che ha aggiunto Sarr dopo aver perso tutti e cinque i titolari di una squadra delle Final Four.

Chi sono i migliori europei in Ncaa

“Dando un’occhiata alle classifiche nazionali di reclutamento di 247Sports, 13 scuole tra le prime 20 hanno portato almeno un prospetto da fuori dagli Stati Uniti, una lista che include i Blue Devils al sesto posto, il Kentucky al nono, l’Arizona al tredicesimo, il Tennessee al diciottesimo, il Kansas al diciannovesimo e il North Carolina al venticinquesimo. Si tratta di un numero superiore a quello dei due anni precedenti messi insieme (sette nel 2024, quattro nel 2023).

“I migliori giocatori della NBA ora sono europei”, ha detto l’allenatore dell’Illinois Brad Underwood, la cui squadra, i Fighting Illini, al 17° posto, ha ingaggiato l’ala di 2 metri David Mirkovic dal Montenegro e la guardia di 1,97 metri Mihailo Petrovic dalla Serbia. “Stiamo seguendo una tendenza”.

Sarr e gli altri in Ncaa

“Sarr, ala di 2,18 m, ha giocato titolare per Duke e ha realizzato otto punti nella vittoria di martedì contro il Texas . In Arizona, l’ala di 2,18 m Ivan Kharchenkov, entrato a far parte della prima squadra del Bayern Monaco nel 2022 all’età di 16 anni, ha realizzato 12 punti e 10 rimbalzi da titolare nella vittoria di lunedì contro la Florida, terza in classifica e campione nazionale in carica. Il prospetto numero 2 nella lista internazionale di 247Sports è Neoklis Advalas del Virginia Tech, una guardia greca di 2 metri che ha totalizzato otto punti e nove assist al suo debutto contro la Charleston Southern. Anche Louisville, numero 11 (Sananda Fru, attaccante tedesco, 193 cm) e Auburn, numero 20 (Filip Jovic, attaccante serbo, 193 cm) hanno schierato prospetti internazionali al debutto al college nella serata d’apertura.

In definitiva, il basket universitario americano oggi sembra meno “americano” nel senso tradizionale e più “mondiale” nel senso pieno. Che significa? Significa che una scuola come la Duke Blue Devils non ingaggia solo studenti-giocatori statunitensi, ma anche candidati dal Continente, dall’Oceania, dall’Africa. Significa che per un giovane talento europeo o africano la scelta – “andare in NCAA o restare in un sistema pro locale” – va considerata con nuove coordinate: visibilità, network, potenziale economico. Secondo Ap le squadre europee li ritroveranno molto in forma, (cosa) che non accadrebbe se rimanessero in Europa, dove molto probabilmente sprecherebbero talento e all’età di 23, 24 anni sarebbero giocatori di leghe minori.” Tuttavia, tutto ciò richiede di destreggiarsi tra le leggi sull’immigrazione degli Stati Uniti, i contratti con i club internazionali, il processo di ammissibilità alla NCAA e le ammissioni scolastiche”.