Rivera: «Italia umiliante. Gattuso non è entrato nella testa dei calciatori» (Repubblica)

«Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo»

Repubblica ha intervistato Gianni Rivera dopo la disfatta dell’Italia contro la Norvegia

«Mi ha sorpreso notare un divario così ampio. Nel secondo tempo sembrava di vedere giocare il Brasile contro nessuno. Colpa nostra, i norvegesi sono una buona selezione ma certo non il Brasile. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari. Magari sono andati oltre le loro possibilità, ma l’Italia non può essere questa».

Potrebbe interessarti: La Norvegia sculaccia anche l’Italia di Gattuso (1-4): ora basta con grottesche fanfare, pensiamo ai playoff

Come siamo arrivati a questo punto, secondo lei? «Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti, non è solo una questione di chi va in campo. Abbiamo molti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori».

Pensa che Gattuso abbia l’esperienza e le capacità per portare l’Italia ai Mondiali? «Non conosco abbastanza Rino per dare un giudizio. Però ho letto che erano stati contattati altri allenatori prima di lui, e hanno rifiutato. Su questo andrebbe fatta una riflessione. Certo guardando la partita domenica mi è parso che Gattuso non sia riuscito a entrare nella testa dei calciatori».

Ma è fuori di dubbio che il calcio italiano si sia decisamente impoverito di talenti. «L’ingresso sulla scena dei procuratori ha danneggiato il sistema. Oggi le famiglie devono pagare gli agenti per far giocare i bambini. Se non si è ricchi, i ragazzi possono essere talentuosi ma comunque non avere mai una reale possibilità di emergere. Il rischio è che, se non si pone un freno a questa deriva, la situazione peggiori».

Oggi ci sono le persone giuste al comando? «I risultati sono la prima cosa. Chi è bravo vince. Speriamo accada. Altrimenti sarebbe giusto pensare a una riorganizzazione».