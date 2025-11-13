Raspadori sempre più centrale nell’Italia ma ai margini con l’Atletico Madrid (Goal)

Per Raspadori la Nazionale è un rifugio sicuro in questo momento dove può trovare spazio a differenza di quello che succede con l’Atletico Madrid. Arrivato ai colchoneros in estate, il classe 2000 sta faticando ad imporsi”.

Non nell’Italia, soprattutto da quando c’è Gennaro Gattuso in panchina visto che il tecnico stima molto l’ex Napoli e lo sta dimostrando con i fatti e le scelte. L’attaccante sarà al fianco di Gianluca Scamacca, ricomponendo una coppia che già si era vista ai tempi del Sassuolo.

Goal riporta:

Lo farà agendo alle spalle di Scamacca, come seconda punta di fatto, probabilmente il ruolo in cui può rendere meglio. In un’Italia dove ci saranno tante novità di formazione, Raspadori può essere considerata invece una certezza”.

Lo ha utilizzato sia come esterno offensivo nel 4-4-2 sia come attaccante, ovvero la posizione in cui giocherà questa sera vista anche l’assenza di Moise Kean (e il riposo concesso a Retegui).

“Per Raspadori contro la Moldavia sarà la terza gara consecutiva con l’Italia in cui gioca dal primo minuto. Gattuso infatti lo aveva già schierato dall’inizio nei due impegni di ottobre, con l’Estonia in trasferta e nel match casalingo contro Israele.

Il portale Goal.com poi scrive:

“L’ultima volta che Raspadori ha giocato da titolare è stato proprio in Nazionale ad ottobre: in questo lasso di tempo infatti è sempre partito dalla panchina con il club.

Solo tre partite da titolare (2 in champions e una in campionato), tutte a settembre. Poi solo qualche spezzone finale ma molto spesso è rimasto a guardare in panchina per l’intera gara. Anche a livello di rendimento, le uniche note positive sono le prime due gare di Champions contro Liverpool e Eintracht Francoforte, dove ha fatto un goal e fornito un assist. Poi è rimasto a secco”.