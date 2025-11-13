Raspadori sempre più centrale nell’Italia ma ai margini con l’Atletico Madrid (Goal)

“L’Italia farà molto turnover nella penultima gara delle qualificazioni ai Mondiali dove sfiderà la Moldavia anche se non si può considerare in alcun modo una riserva Giacomo Raspadori.
Non nell’Italia, soprattutto da quando c’è Gennaro Gattuso in panchina visto che il tecnico stima molto l’ex Napoli e lo sta dimostrando con i fatti e le scelte. L’attaccante sarà al fianco di Gianluca Scamacca, ricomponendo una coppia che già si era vista ai tempi del Sassuolo.
Per Raspadori la Nazionale è un rifugio sicuro in questo momento dove può trovare spazio a differenza di quello che succede con l’Atletico Madrid. Arrivato ai colchoneros in estate, il classe 2000 sta faticando ad imporsi”.