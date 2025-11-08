Premier League, 2-2 pirotecnico tra Tottenham e United: De Ligt salva il suo Manchester al 96′
I londinesi, dopo il pari di Tel all'84', avevano trovato il sorpasso al 90’+2 con Richarlison ma il gol del brasiliano non è bastato a evitare la beffa finale
Nel remake dell’ultima finale di Europa League, Tottenham e Manchester United hanno regalato un match intenso, conclusosi con un pareggio per 2-2 deciso nei minuti di recupero.
Tottenham-Manchester United: ecco cosa è successo
A Londra, gli Spurs partono forte, spinti dal pubblico del White Hart Lane, ma sono gli uomini di Ruben Amorim a trovare per primi la rete. Dopo mezz’ora di equilibrio, Bryan Mbeumo, in grande forma e già al quinto gol stagionale, porta in vantaggio i Red Devils con un colpo di testa perfetto (0-1, 32’).
Il primo tempo si chiude con lo United più solido e convinto, mentre il Tottenham fatica a creare pericoli, complice la prova opaca di Randal Kolo Muani, sostituito all’intervallo. Nella ripresa, però, la squadra di Thomas Frank cambia ritmo grazie agli ingressi di Mathys Tel e Wilson Odobert, che danno nuova energia all’attacco.
Dopo le parate decisive di Lammens e un gol annullato a Johnson per fuorigioco, la partita esplode nel finale. All’84’ è proprio Tel a riportare in parità gli Spurs, battendo Lammens con la complicità di una deviazione di De Ligt (1-1).
Sospinti dal tifo di casa, i londinesi trovano il sorpasso al 90’+2 con Richarlison, pronto a deviare di testa un tiro di Odobert per il 2-1. Ma il Manchester United non si arrende: all’ultimo respiro, al 90’+6, Matthijs de Ligt riscatta l’autogol e firma il pareggio sugli sviluppi di un corner, regalando ai Red Devils un punto prezioso (2-2).
Un risultato che smuove poco in termini di classifica ma che sicuramente è annoverabile tra i più folli visti finora.