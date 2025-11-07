Povero Sinner, per i nazionalisti tirolesi è troppo italiano. Come fa, sbaglia

Prima le accuse di essere “anti-italiano” dopo il rifiuto alla Coppa Davis. Ora, nonostante le parole concilianti pronunciate a Sky Sport, dove si è detto «orgoglioso di essere italiano e felice di esser nato in Italia e non in Austria o altrove», Jannik Sinner è di nuovo al centro delle polemiche.

L’ultimo attacco è arrivato dal comandante degli Schützen dell’Alto Adige, Christoph Schmid, che in una lunga lettera aperta ha voluto rispondere alle dichiarazioni del tennista, atteso la prossima settimana alle Finals di Torino per giocarsi il primato mondiale.

Schützen contro Sinner

Gli Schützen sono un’associazione tradizionale dell’Alto Adige che si richiama agli antichi corpi di milizia tirolese. Oggi rappresentano un movimento culturale che promuove l’identità e le tradizioni di lingua tedesca della regione, spesso con posizioni autonomiste o critiche verso lo Stato italiano. È facile comprendere, a questo punto, il motivo di certe reazioni e dichiarazioni riportate da Ansa: