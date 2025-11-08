Politano titolare intoccabile nel Napoli, ma gli manca il gol (Gazzetta)

Ne ha giocate diedi su dieci però, quello zero nella classifica dei cannonieri è l’unica voce stonata di questo avvio in cui il tachimetro è stato mandato in tilt

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive che “essere Politano è ormai un fattore, l’hanno affermato in quest’epoca sei allenatori ed è stato ribadito, pur nella sofferenza, Antonio Conte. Dieci su dieci, senza mai rinunciarvi, ripartendo sistematicamente da lui, l’intoccabile di quella fascia che si è ripreso pure la Nazionale mettendoci dentro l’anima”.

Non è dunque possibile rinunciare a lui in campo col Napoli e Conte non lo farà neanche per la prossima contro il Bologna, anche se c’è la tentazione Neres considerando il grosso lavoro che ha fatto Politano fin qui. La sensazione scrive la Gazzetta è che possa essere un po’ a debito di ossigeno perché non si risparmia mai. “è l’assistente sociale per chiunque, non solo per Di Lorenzo che gli sta alle spalle e che deve scivolare verso il centro della difesa, ma anche per Anguissa quando va ad attaccare lo spazio o per Hojlund nelle espressioni offensive”.

Quello che manca adesso sono i suoi gol: “Però, quello zero nella classifica dei cannonieri è l’unica voce stonata di questo avvio in cui il tachimetro è stato mandato in tilt”.