Politano è il secondo miglior dribblatore d’Europa: solo Yamal lo supera

Matteo Politano stupisce anche nelle statistiche: secondo i dati raccolti da DataMB, l’esterno del Napoli è il secondo giocatore più efficace nei dribbling tra tutti quelli dei principali cinque campionati europei.

Politano tra i migliori dribblatori d’Europa: i dettagli

Con una media di 5,95 dribbling riusciti ogni 90 minuti, Politano si conferma uno degli interpreti più imprevedibili e incisivi dell’uno contro uno. Davanti a lui c’è soltanto il talento del Barcellona Lamine Yamal, che guida la classifica con 6,94 dribbling completati a partita.

A completare il podio troviamo Jérémy Doku del Manchester City con 5,85, seguito dal juventino Francisco Conceição (5,55) e da Hassan del Real Oviedo (5,21). Tra i nomi più noti spiccano anche Bryan Zaragoza (5,18), Vinícius Júnior del Real Madrid (4,82), Takefusa Kubo (4,59) e Jack Grealish (4,57).

Politano: «Con il 4-3-3 non cambia molto, dipende tutto da come scendiamo noi in campo e dagli avversari»

Cosa cambia col 4-3-3?

A Sky Sport: «Poco personalmente. Per la squadra dipende dai giocatori che scendono in campo e dagli avversari: il mister decide come affrontare ogni singola gara».

Le seconde linee stanno alzando il livello? Cosa vede da dentro?

«Quest’anno avremo bisogno di tutti. È normale che chi viene da fuori abbia bisogno di tempo per adattarsi al campionato e alle richieste del mister. Noi abbiamo bisogno di tutti».

Felice di ritrovare Spalletti in Serie A?

«Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta e noi pensiamo a noi stessi. Io sono comunque contento per lui».