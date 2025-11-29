Il proprietario di Louis Vitton può diventare uno dei nuovi investitori del Real Madrid (Mundo Deportivo)

"Louis Vuitton è sponsor ufficiale del club da giugno di quest'anno. Inoltre, nel novembre 2024, la famiglia Arnault ha acquisito una quota di maggioranza del Paris Fc"

Il Real Madrid si prepara a una possibile svolta storica. Florentino Pérez ha infatti messo sul tavolo una riforma statutaria che potrebbe aprire le porte a nuovi investitori esterni, segnando un cambiamento profondo nel modello societario del club. Mentre i soci si avvicinano al referendum decisivo, il mondo finanziario ha già iniziato a muoversi: nomi di peso internazionale – spiega El Mundo Deportivo – osservano da vicino l’operazione, pronti a entrare nel progetto blanco se la modifica sarà approvata.

Il nuovo Real di Perez, iniziano a venir fuori i primi investitori (Mundo Deportivo)

Ne parla così El Mundo Deportivo:

“Domenica scorsa, Florentino Pérez ha annunciato un’Assemblea Generale Straordinaria del Real Madrid per deliberare una riforma dello Statuto che, se approvata, sarà sottoposta a referendum dai soci del club. Questa riforma mira a consentire l’ingresso di investitori attraverso una nuova società. […]

Ancor prima che i soci prendano la loro decisione, potenziali investitori hanno già iniziato a emergere. Due investitori sarebbero già molto interessati. Si tratta di Sixth Street e Bernard Arnault, proprietario di Louis Vitton, che avrebbero iniziato a valutare la possibilità di un accordo. Sixth Street collabora già con il Real Madrid attraverso la gestione commerciale dello stadio. Bernard Arnault, dal canto suo, ha anche stretti legami con il Real Madrid, poiché Louis Vuitton è sponsor ufficiale del club da giugno di quest’anno. Inoltre, nel novembre 2024, la famiglia Arnault ha acquisito una quota di maggioranza del Paris Fc”.