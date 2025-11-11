Per Lookman c’è l’Atletico Madrid, che vorrebbe offrire all’Atalanta circa 60 milioni (Fichajes)

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Ademola Lookman dell’Atalanta per il mercato di gennaio. L’attaccante nigeriano pare non essere soddisfatto nel suo club e dunque potrebbe accettare una nuova esperienza in un altro campionato.

Lookman nel mirino dell’Atletico Madrid

Il portale spagnolo Fichajes scrive:

L’Atletico Madrid sta preparando un’offerta ambiziosa per rafforzare il suo attacco nel prossimo mercato: il club madrileno è pronto a presentare un’offerta vicina ai 60 milioni di euro per l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. L’Atletico Madrid ha intensificato l’interesse per Ademola Lookman dopo aver appreso che l’attaccante è scontento. L’operazione presenta diverse chiavi importanti: l’Atalanta non ha urgenza di vendere, il che costringe l’Atletico a fare una proposta strategica. Inoltre, il valore di mercato del giocatore potrebbe diminuire se il rendimento continua a calare.

La Sueddeutsche scriveva l’11 agosto:

Dov’è finito Ademola Lookman? Questa domanda riguarda solo metà Italia, dove, forse, è anche una questione sottovalutata. (…) Il caso Lookman è diventato il pezzo da esposizione perfetto dell’industria dell’intrattenimento multimiliardaria chiamata “calciomercato”. Un vero “caso”, così lo chiamano in Italia. Ademola Lookman, per rispondere alla domanda iniziale, si trova in Portogallo. Lì si sta mettendo in forma per l’inizio della stagione, da solo, perché col suo attuale club, l’Atalanta, rifiuta di allenarsi. Se fosse stato per lui, ora sarebbe su un aereo in direzione Milano. Ma l’Atalanta ha chiesto 50 milioni, non un centesimo in meno, pagabili subito. Lookman, infatti, è uno dei campioni della Serie A, ma quest’anno compirà 28 anni. Anche i migliori club della Premier League, come l’Arsenal, lo hanno cercato. Ora, sarebbe facile denigrare il giocatore come uno di quei nobili calciatori in sciopero che vogliono escogitare piani di carriera alternativi. Ma lui non è una figura qualsiasi nella storia dell’Atalanta; ha portato l’Europa League alla Dea vincendo il primo trofeo in più di 60 anni ed ha vinto il Pallone d’oro africano. A Bergamo viene visto come un’icona del club.