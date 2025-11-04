Per due volte Conte fa riferimento alla necessità di crescita dello staff medico e fisioterapico del Napoli. È un caso?

Per due volte Conte fa riferimento alla crescita dello staff medico, fisioterapico. È una coincidenza?

Antonio Conte, un po’ come la Sibilla Cumana, va interpretato. A volte è fin troppo chiaro. Altre però procede per allusioni o per citazioni che non sono mai casuali. Questa sera, dopo le accuse ai tedeschi di aver fatto catenaccio (e l’allenatore avversario giustamente ha risposto dicendo per lui è un complimento), ha ricordato che il Napoli ha sbagliato troppe gol e infine ha più volte fatto riferimento alla crescita del club che deve assumere una dimensione più europea (anche se non ha mai usato questi termini). Per ben due volte ha citato lo staff medico e quello fisioterapico. Ora la domanda è: è stata una coincidenza? Noi francamente quando parla Conte crediamo poco alle coincidenze. Sappiamo quanto Conte sia pignolo e attento nella cura di ogni dettaglio. Secondo lui – giustamente – la crescita di un club è complessiva. Tant’è vero che lui stasera ha proprio detto che puoi avere l’allenatore ambizioso, essere un club ambizioso, ma poi serve anche altro. E in questo altro ci è sembrato di cogliere qualche riferimento allo staff medico, anche agli affaticamenti muscolari. Non dimentichiamo che il Napoli è falcidiato dagli infortuni.