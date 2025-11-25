Conte: «I ragazzi si stanno caricando di grandi responsabilità, ho visto di nuovo grande spirito nelle due fasi»

Dopo la vittoria del Napoli contro il Qarabag in Champions, l’allenatore Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa

La conferenza di Conte

«Ero soddisfatto anche del primo temp. L’avversario era difficile, risultati precedenti parlavano chiaro perché non fai 2-2 col Chelsea rischiando anche di vincerla nel finale. Non vinci in in casa del Benfica, hanno vinto in casa del Copenaghen. Era una partita difficile per tanti motivi. Sono molto contento, alla fine del primo avevo detto ai ragazzi: continuiamo con questa energia, con questa determinazione, loro sono una squadra molto tecnica, ero convinto che avremmo segnato. Certo poi c’è stato il rigore sbagliato, sembrava una partita stregata, il portiere ha fatto parate strepitose. Sono contento perché ho visto una squadra determinata, concentrata, in un periodo di grandissima difficoltà riguardo le assenze. Questo ci deve inorgoglire, i ragazzi hanno capito e si stanno caricando di grandi responsabilità. L situazione è tangibile. Ieri c’è stato un acquazzone che ha allagato il campo, l’allenamento è durato 15 minuti, è stati l’allenamento più breve della mia carriera. Ebbene in quei 15 minuti Gutierrez ha avuto una distorsione. È un momento un po’ dove bisogna fare attenzione a tutto, al tempo stesso sono contento del fatto che chi c’è si sta prendendo grandissime responsabilità e sta andando oltre, questo è importante. Questi momenti di grande difficoltà servono per capire, a responsabilizzarci tutti».

Rigore sbagliato vi ha dato forza, nella ripresa avete creato nove palle gol. Il Napoli si è ritrovato?

«Stasera c’era un’atmosfera particolare perché c’era la ricorrenza del quinto anno di Maradona ci tenevamo tutti a onorare al meglio la partita. E da questo punto di vista sono molto contento. Nessuno si era perso. La classifica in campionato parla chiaro e anche la classifica in Champions se avessimo battuto l’Eintracht dove abbiamo avuto molte occasioni. È un momento molto delicato, molto complesso. vanno in campo i calciatori, più calciatori hai, più armi hai. Più calciatori a disposizione ci sono, meglio è. La prestazione è stata molto energica, c’è stata tanta compattezza, tanta solidarietà, a lavorare sia per la fase offensiva che per la fase difensiva. A noi questo deve essere sempre presente, questi momenti di difficoltà ci stanno responsabilizzando ancora di più per sopperire a una situazione che secondo me ha dell’incredibile».

Neres, due gol bellissima mancati, a tre giorni dalla doppietta all’Atalanta.

«David l’anno scorso per noi è stato un giocatore importante, non ha fatto tantissimi gol ma li ha fatti fare. Le caratteristiche le conosciamo. sapevamo chi è. Pure lui quest’anno ha avuto un problema, adesso lo ha superato. È in un ottimo momento. Ha qualità importanti, le sta facendo vedere, siamo contenti, in un momento di grande difficoltà emerge e tutti si prendono le responsabilità a livello di giocata, di personalità. È importante. Oggi avevamo una panchina super corta con due portieri e due ragazzi promettenti, di grande prospettiva, però le munizioni… Ieri l’avevo detto: “farò la squadra cercando di lasciare qualcosa in panchina”. La scelta di lasciare Matteo in panchina va in questa direzione. Pure Lang ha fatto un’ottima partita sia in fase offensiva che difensiva, Ho visto grande spirito di nuovo nelle due fasi, questo ci deve caratterizzare».

«Il cambio di Politano era più offensivo. Ha fatto lo stesso compito di Di Lorenzo che andava a pressare alto il loro terzino. È inevitabile che Giovanni ha caratteristiche diverse rispetto a Matteo nella fase di possesso. È un giocatore di gamba, non ha le caratteristiche di uno contro uno, così come Olivera: hanno gamba, hanno caratteristiche diverse. Ho voluto forzare la situazione. Dovevamo vincere, Giovanni è tonato al ruolo di terzino. Era una situazione che nella mia testa avevo preparato. Devi lasciarti anche qualcosa in panchina, sia in caso di risultato positivo o di partita da cambiare».

Gutierrez e Spinazzola

«Gutierrez ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono. Il ragazzo ha grande volontà, è molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Lui ha detto che in due settimane recupera, il dottor non pensa che possa recuperare in due settimane. Spinazzola per la prima volta oggi si è allenato in modo anche piuttosto intenso, questa è la notizia positiva di oggi».