Napoli-Eintracht, Gutierrez al posto di Spinazzola. Ballottaggio tra Neres e Elmas

Il cammino del Napoli in questo avvio di stagione è stato caratterizzato dalle emergenze e non sarà diversa la sfida di domani contro l’Eintracht. La Gazzetta dello Sport ha provato a preannunciare quali saranno le scelte di Conte per il match di Champions.

“In porta ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic, protagonista assoluto del momento, reduce da due rigori parati consecutivamente. Davanti a lui Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno con la novità è sull’out di sinistra, dove Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola (uscito acciaccato dal match col Como).

A centrocampo, invece, bisognerà fare a meno di Billy Gilmour, fermato da un infortunio. Toccherà dunque a Stanislav Lobotka tornare dal primo minuto, anche se non ancora al top della condizione. Ai suoi lati agiranno Frank Anguissa e Scott McTominay, chiamati a dare equilibrio e spinta. In avanti, nessun dubbio su Matteo Politano e Rasmus Hojlund, resta invece aperto il ballottaggio per l’ultimo posto nel tridente: David Neres parte leggermente favorito su Eljif Elmas, che potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso”.