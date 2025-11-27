Muriel: «Gasperini è molto esigente, in tanti non riescono a reggere i suoi ritmi»

A Gianluca Di Marzio: «La Samp è un’altra squadra che seguo tantissimo e soffro anche tanto vedendo come stanno andando le cose».

L’ex attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha raccontato, al sito di Gianluca Di Marzio, alcuni momenti rimasti impressi nella sua carriera italiana.

L’intervista a Muriel

«Mi porto tutto. Gli anni all’Atalanta stati i migliori anni della mia carriera. Ho tanti bei ricordi e tante cose che mi porto dietro. Quando riesco, come questa volta, sono felice di venire e viverla di nuovo. Continuare un percorso dopo Gasperini è difficile. L’Atalanta ha raggiunto un livello alto ed è diventata forte. Per mantenersi in quel modo bisogna continuare a lavorare e cercare di limitare le cose negative che possono interrompere il percorso che ha iniziato Gasperini tanti anni fa».

Del suo rapporto con Gasperini, ha raccontato:

«È un allenatore molto esigente a livello fisico, a livello tattico, che chiede molto ai giocatori e magari quando le cose non sono fatte come le vuole lui, può tirare fuori quel carattere forte che ha e tanti giocatori magari alla fine non riescono a reggere quei ritmi. Penso che con me il rapporto sia stato sempre buono, anche perché io sono un ragazzo tranquillo che non dà mai problemi».

Muriel ha grande affetto anche per la Sampdoria, dove ha militato prima dell’Atalanta:

«È un’altra squadra che seguo tantissimo, la seguo tanto e soffro anche tanto vedendo come stanno andando le cose. Spero tantissimo che questa situazione possa cambiare e migliorare. Sia i tifosi che la città hanno bisogno di rivedere la Samp in Serie A e io spero che questa cosa accada il prima possibile».