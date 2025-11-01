Müller ha portato in Mls qualcosa che non conoscevano: fame di successo e umiltà (Süddeutsche)

L’ex Bayern Thomas Müller ha iniziato una nuova fase della sua carriera oltreoceano, diventando il volto più riconoscibile dei Vancouver Whitecaps. Dopo quindici anni e oltre 750 presenze con il Bayern Monaco, il 35enne attaccante tedesco ha scelto la Mls. Da allora ha avuto un impatto immediato: sette gol e sei assist in nove partite di campionato, con i Whitecaps stabilmente nelle prime posizioni della Western Conference e già vincitori della Coppa del Canada. Ne parla la Suddeutsche. L’ex simbolo della nazionale tedesca campione del mondo del 2014, noto per la sua intelligenza tattica e la sua personalità, ha portato a Vancouver non solo esperienza, ma anche un approccio competitivo che sta cambiando la mentalità della squadra e dell’ambiente.

Thomas Muller ha portato in Canada qualcosa che non conoscevano (Süddeutsche)

Si legge così sul quotidiano tedesco:

“Müller ha dichiarato: «Sono figlio della Bundesliga, quindi guarderò e tiferò sicuramente per il Bayern. Ma non sono un tipo nostalgico e ora sto facendo qualcosa di diverso. Il mio presente è con i Vancouver Whitecaps.» I playoff della Mls stanno iniziando ora. I Whitecaps sono secondi nella Western Conference dietro San Diego solo per una peculiarità della Mls (in caso di parità di punti, le vittorie hanno la precedenza sulla differenza reti). Avranno il vantaggio del fattore campo nella serie al meglio delle tre partite contro Dallas di domenica. […] Müller è arrivato, sia come calciatore che come la personalità unica per cui è conosciuto.

Sta documentando la sua avventura canadese su Instagram, postando di recente: un giro in bicicletta a Falls Creek, la visione degli idrovolanti a Coal Harbour e un incontro con il professionista di hockey su ghiaccio Leon Draisaitl . […] Prende molto sul serio quello che fa lì, comprese le competizioni a cui partecipa. Rimprovera spesso i suoi compagni di squadra, in effetti, ma non lo si vede mai alzare gli occhi al cielo, salutarli o scuotere la testa, come spesso accade con Lionel Messi a Miami. […] Per Thomas Müller, anche in Canada, i sentimenti sono più importanti dei numeri.

[…] Porta a Vancouver qualcosa che prima non sapevano, data la storia sportiva della città: una fame di brividi, di successo. Ma non trasmette questa sensazione citando i suoi numerosi successi passati; piuttosto, la offre come un invito: Che emozione celebrare gol e titoli! Voglio provare anche io questa sensazione qui! Siete pronti?

Dopo aver vinto la Coppa del Canada, in cui Müller ha segnato un gol nella vittoria per 4-2 contro i rivali cittadini del Vancouver FC, ha dichiarato, riflettendo sul suo 35° titolo in carriera: «Non si tratta della mia collezione personale. È un bel numero, in fin dei conti, ma oggi mi godo questa sensazione con i ragazzi e i tifosi.» […] A volte rimprovera un compagno di squadra con furia alla Van Gaal, altre volte gli mette un braccio intorno con la comprensione paterna di Jupp Heynckes e poi gli spiega, come il genio tattico Pep Guardiola, cosa può fare meglio. […]