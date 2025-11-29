Movistar e Dazn si aggiudicano i diritti della Primera División fino al 2032: la Liga incasserà 1,05 miliardi a stagione

Lo riporta As. I diritti erano stati messi sul mercato in anticipo con l’obiettivo di ottenere un’asta. Il prezzo della precedente si era fissato a 950 milioni

La Liga ha rinnovato i diritti televisivi della Primera División con Movistar+ e Dazn fino al 2032, incassando 1,05 miliardi di euro a stagione. L’accordo segna un incremento rispetto al ciclo precedente e conferma la crescita economica del calcio spagnolo. Ne parla As.

La Liga rinnova con Movistar e Dazn: i dettagli

Ecco cosa scrive As:

“Movistar+ Dazn continueranno a essere fino al 2032 le piattaforme che trasmetteranno le partite della Primera División. LaLiga ha assegnato venerdì i diritti televisivi della sua principale competizione per un valore di 1,05 miliardi di euro a stagione, ottenendo un incremento dei ricavi in questa gara nazionale.”

Javier Tebas ha raggiunto il suo obiettivo, aumentando il valore dei diritti televisivi della Liga fino al 2032. I diritti erano stati messi sul mercato in anticipo e in coincidenza con la vendita della Uefa, con l’obiettivo di ottenere un’asta. Secondo fonti della lega, Movistar+ e Dazn si sono aggiudicate i diritti Tv fino al 2032 per 1,05 miliardi di euro a stagione. Un risultato migliore rispetto all’asta precedente, quando il prezzo si era fissato a 950 milioni.

Come da prassi, Movistar e Dazn si divideranno le partite di ogni turno: cinque per ciascuna. A tal fine, hanno incrementato dell’1,4% il prezzo pagato nel ciclo precedente. Tuttavia, Movistar+ dovrà raggiungere un nuovo accordo con la piattaforma Ott se vorrà continuare a offrire tutto il calcio. Entrambe si assicurano metà della competizione ciascuna nel ciclo 2027-28 fino al 2031-32.

Le parole di Tebas

D’altro canto, Javier Tebas ha dichiarato:

«In un contesto nazionale e internazionale complesso, aver assicurato una crescita complessiva del 9%, che corrisponde a oltre 500 milioni in più rispetto al ciclo precedente, è un’ottima notizia per la sostenibilità economica dei nostri club e per il futuro del calcio professionistico spagnolo, che otterrà un ricavo dai diritti domestici superiore ai 6,135 miliardi di euro».

E aggiunge: «In un momento in cui molte leghe stanno perdendo valore, il fatto che LaLiga continui a crescere e raggiunga massimi storici è particolarmente rilevante. Questo risultato riflette la solidità del nostro prodotto e la fiducia degli operatori, sostenuta in larga misura dalla nostra lotta decisa contro la pirateria, che ha permesso di aumentare il numero di utenti degli operatori, e dallo sforzo dei club nel miglioramento continuo dei contenuti audiovisivi, offrendo la migliore esperienza possibile ai tifosi».