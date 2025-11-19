Moutet, ovvero il Q.I. conta sempre: prova l’inutile demi-volée sotto le gambe e la Francia è fuori dalla Coppa Davis (Video)

La Francia è stata eliminata a sorpresa ai quarti delle Finals di Coppa Davis per mano di un modestissimo Belgio. E i francesi, giustamente, sono a dir poco inferociti con la punta di diamante della selezione transalpina Corentin Moutet. L’attuale numero 35 al mondo è sceso in campo per affrontare Rafael Collignon nel match inaugurale della sfida. Era riuscito ad aggiudicarsi il primo set in scioltezza rifilando all’avversario un netto un 6-2. Nel secondo parziale, è arrivato ad un passo dal giocarsi il verdetto decisivo al tie-break. Al che, gli si è quasi completamente spenta a luce. O meglio, gli è partita l’ignoranza…

Moutet, giornata di ordinaria follia a Bologna

Il fattaccio si registra nel dodicesimo game, sul punteggio di 6-5 in favore di Collignon. Siamo sul 15 pari. Moutet serve bene, conduce ancora meglio lo scambio e sta per chiudere il punto del 30-15 nei pressi della rete. L’avversario gioca un punto debolissimo, è fuori dal campo. Al francese basterebbe colpire forte la palla o semplicemente appoggiarla. E invece, tenta una mezza volée da circo tra le gambe mancando completamente la giocata.

MERCI CORENTIN MOUTET ! 😅 Raphaël Collignon revient à un set partout. 💥🇧🇪 #RTLsports pic.twitter.com/zdOTenJrrE — RTL sports (@RTLsportsbe) November 18, 2025



«Cosa fa!?», si sente esclamare nel video da parte del commentatore di Rtl. E lo stesso hanno pensato milioni di tifosi francesi (nonostante il 26enne dell’Île-de-France sia solito ad un certo tipo di genialate). Ma non è finita qui, perché qualche istante più tardi Moutet incappa prima in un doppio fallo e poi in un’altra volée disastrosa consentendo al belga di vincere il set per 7-5. È l’inizio della rimonta di Collignon il quale riuscirà poi a vincere il terzo ed ultimo set con il medesimo punteggio.

«Mi pento profondamente di aver commesso quell’errore ma se ci fossi riuscito, forse tutto sarebbe cambiato», ha affermato Moutet a margine della gara. «Cerco sempre di giocare in modo spontaneo, e purtroppo è successo quello che è successo, ma fa parte del mio gioco, fa parte di ciò che sono, devo accettarlo. Sono stato sopraffatto dall’emozione, non sono riuscito a controllarla», ha aggiunto.

A decretare l’eliminazione della squadra francese è stata la sconfitta di Arthur Rinderknech contro Zizou Bergs (6-3, 7-6) nel secondo incontro di singolare. Ma ovviamente l’amaro in bocca ai cugini d’oltralpe è rimasto soprattutto per le scelte scellerate di Moutet.

Il capitano della Francia, Paul-Henri Mathieu, ha così commentato l’accaduto: «Non so cosa dire. Non si può definirlo un punto come tanti, è stato il punto di svolta della partita. Incredibile… Moutet? Non l’ho ancora visto perché la partita successiva è cominciata subito dopo, quindi io ero in panchina. Cosa gli dirò a Corentin? Se voglio dire qualcosa ai giocatori, lo dirò ai giocatori, non ai media». Immaginiamo bene quale sia stato il contenuto delle sue frasi negli spogliatoi.