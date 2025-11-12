Micheli all’Arsenal sarà l’uomo di riferimento del direttore sportivo Berta (Pedullà)

Il noto giornalista scrive: "Confermate le indiscrezioni di ieri della Bbc. Dopo una lunga militanza in azzurro, Micheli stava pensando a una nuova esperienza. E per lo stesso Napoli il rapporto era ormai arrivato a fine ciclo".

Arrivano ulteriori informazioni in merito all’imminente passaggio di Maurizio Micheli dal Napoli all’Arsenal, notizia lanciata ieri sera dalla Bbc. A riferirle è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ‘conferma’ le indiscrezioni provenienti da oltremanica ed indica il ruolo che l’ormai ex capo scouting azzurro andrà a ricoprire nel club londinese.

Le ultime di Pedullà

Di seguito quanto si legge sul sito di Pedullà riguardo il noto dirigente:

“Lascia il Napoli dopo una lunga militanza. Confermate le indiscrezioni di ieri della Bbc, il suo futuro sarà all’Arsenal come uomo di riferimento del direttore sportivo Berta. Micheli chiude il suo lunghissimo ciclo al Napoli, era arrivato nel 2010 dopo una lunga esperienza a Brescia ed era tornato nel 2018 – dopo aver maturato qualche altra esperienza – come capo degli osservatori. Il suo ruolo nel club di De Laurentiis si era rafforzato un paio di estati fa, poco prima dell’avvento di Mauro Meluso, nella stagione successiva al terzo scudetto della storia azzurra. Ma evidentemente dopo un ciclo così lungo Micheli stava pensando a una nuova esperienza, la prima lontano dall’Italia. E per lo stesso Napoli il rapporto era ormai arrivato a fine ciclo. Il prestigio dell’Arsenal e il rapporto di grande stima con Berta hanno fatto la differenza e hanno portato alla svolta ormai imminente”.

