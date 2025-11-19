McTominay come Bale, ha segnato uno dei gol più belli nella storia del calcio scozzese (Telegraph)

“Una cosa è qualificarsi per la prima Coppa del Mondo in 28 anni, un’altra è farlo come ha fatto la Scozia martedì sera, battendo la Danimarca per 4-2 all’Hampden Park”, scrive il Telegraph. Il quale per celebrare la serata, elencando “i nove motivi per cui è stata è stata una delle serate più folli nella storia del calcio scozzese”, ovviamente dedica il punto 1 a Scott McTominay.

“Con l’Hampden Park ancora in fermento dopo un’entusiasmante interpretazione del “Fiore di Scozia” prima del calcio d’inizio, il loro eroe di centrocampo Scott McTominay ha dato il tono alla serata segnando uno dei gol più belli nella storia del calcio scozzese. Come fece Gareth Bale contro il Liverpool nella finale di Champions League del 2018, l’ex centrocampista del Manchester United ha realizzato una splendida rovesciata per aprire le marcature al terzo minuto”.