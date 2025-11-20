Mbappé lascia la Nazionale per un infortunio alla caviglia ma poi se ne va a Dubai (Mundo Deportivo)

Il quotidiano spagnolo precisa: «dalla Nazionale fanno sapere che una volta lasciato il ritiro, è sotto responsabilità del Real Madrid e non più della Francia»

Kylian Mbappé sarebbe finito al centro di una polemica, in seguito all’infortunio rimediato con la Francia. L’attaccante, difatti, aveva lasciato il ritiro della nazionale per un problema alla caviglia, saltando così la partita contro l’Azerbaigian in programma a Baku. Rilasciato dal ct Deshamps, la polemica è scoppiata quando la stella del Real Madrid è stata avvistata non in Spagna ma a Dubai per un viaggio di piacere, come evidenziato da Mundo Deportivo.

Mbappé nell’occhio del ciclone: lascia il ritiro della Francia per infortunio e vola a Dubai

“Mbappé è sorvegliato speciale dal punto di vista mediatico in Francia. Lo è per aver lasciato il ritiro della nazionale prima della partita contro l’Azerbaijan. Il motivo è un problema cronico alla caviglia destra. La Federcalcio francese ha annunciato che avrebbe lasciato il ritiro a causa di un’infiammazione alla caviglia e che si sarebbe sottoposto ad accertamenti a Madrid.

Tuttavia , Mbappé non si è recato in Spagna, bensì a Dubai, dove avrebbe trascorso i giorni di riposo che Xabi Alonso aveva concesso alla squadra. Ora, è stato rivelato attraverso i social media che l’attaccante non solo non si è recato a Madrid, ma ha anche visitato il club di padel “Padel One”. Sebbene nelle foto indossasse pantaloncini corti, non è stato visto con una racchetta in mano, il che suggerirebbe che giocasse a padel.