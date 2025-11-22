«Conte cambia? È un tema di necessità, non abbiamo centrocampisti. Oggi Lang deve ripagare sul campo la fiducia del mister. Conte ha voluto alzare l'asticella»

Manna: «Ci sono state tante strumentalizzazioni, come ad esempio le dimissioni di Conte»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta.

Sono state due settimane particolari, di silenzi, parole illazioni, dubbi

«C’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose strumentalizzate. Va bene così, la squadra ha lavorato come sempre, bene, i confronti ci sono sempre stati, anche quando si vince. A Bologna brutta partita contro una squadra forte, Siamo pronti a ripartire

Strumentalizzazioni?

Manna: «Tante cose come ad esempio le dimissioni dell’allenatore, è chiaro che c’è è un confronto, il mister ha lanciato un segnale d’allarme per alzare l’asticella. Il gruppo è sempre stato unito, ragazzi coesi, compatti, seri e con valori

Squadra stasera però cambia qualcosa, si passa al 3-4-3 con Neres e Lang dal primo minuto

Manna: «È un tema di necessità, non abbiamo centrocampisti, in panchina solo Elmas e Vergara, Quando ci infortunano, tutti nella stessa zona di campo. Oggi Lang ha la possibilità di giocare da titolare per la seconda volta in stagione. Deve ripagare sul campo la fiducia del mister»