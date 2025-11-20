Maggi (L’eco di Bergamo): «L’arrivo di Palladino ha generato entusiasmo tra i tifosi, Juric non era gradito a tutti»

Arrivano sensazioni positive da Bergamo in vista della sfida contro il Napoli (sabato 22 alle 20:45). L’entusiasmo generato dall’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra sembra aver dato nuova linfa all’ambiente, come raccontato da Filippo Maggi dell’Eco di Bergamo ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Le parole di Maggi

«La conferenza di Palladino è stata lunga, oltre mezz’ora. Si percepisce chiaramente la sua voglia di lasciare il segno in una squadra che non sta attraversando un periodo brillante. Ha spiegato che non esistono gerarchie fisse e che giocherà chi dimostrerà di essere più in forma».

«Il suo approccio alla nuova realtà è stato molto rispettoso, mantenendo un profilo basso, ma è uno che sa tirare fuori gli artigli quando occorre. Parla molto individualmente con i giocatori e ha grande capacità di entrare in empatia con loro»

Sul modulo, Maggi non ha dubbi:

«Nessuna difesa a quattro: dovrebbe proseguire con il 3-4-1-2 usato finora. Chiederà cose semplici, ma eseguite con precisione»

In vista del match contro gli azzurri, il clima a Bergamo è positivo:

«La partita con il Napoli si prepara praticamente da sola. Rientrerà anche Scalvini, quindi l’organico è al completo. Qui c’è fiducia di poter ottenere un risultato al Maradona. L’arrivo di Palladino ha generato entusiasmo tra i tifosi, anche perché Juric non era gradito da tutti».

Palladino: «La mia Atalanta sarà grintosa. A Napoli voglio vedere consapevolezza nei nostri mezzi»

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta, subentrato a Juric. Presentato oggi in conferenza stampa, esordirà sabato al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

«Mi aspetto una squadra che dimostri il proprio valore. Voglio vedere consapevolezza nei mezzi a disposizione, ma la nostra mentalità deve essere di giocarcela alla pari con tutti.»