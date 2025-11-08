Luis Diaz si prende la scena in Union Berlino-Bayern con un gol capolavoro – VIDEO
Finisce 2 a 2 con gol del solito Kane allo scadere del match. I bavaresi frenano ma non fanno drammi: sono già a più 6 sul Lipsia secondo
Il Bayern Monaco evita la prima sconfitta stagionale grazie al gol nel recupero di Harry Kane contro un brillante Union Berlino (2-2), ma il vero capolavoro della serata porta la firma di Luis Diaz. Il video.
Luis Diaz mette a segno un capolavoro: ecco il video
Il riassunto del match
Trascinati da un pubblico infuocato, i berlinesi avevano accarezzato il sogno dell’impresa grazie alla doppietta del difensore Danilho Doekhi (27’ e 83’). In mezzo, il fantastico gol di Luis Díaz (38’) aveva momentaneamente riportato in partita i bavaresi.
Ma la squadra di Vincent Kompany, pur disputando una gara complessivamente sottotono, non ha mai smesso di crederci. E nei minuti di recupero, al 90’+3, Harry Kane ha trovato di testa il gol del pareggio, mantenendo intatta l’imbattibilità stagionale del Bayern e strappando un punto prezioso in extremis.