Lobotka quest’estate era seguito da United e Barcellona, ma il Napoli chiedeva 35-40 milioni (Tmw)

Dopo le parole dell’agente di Stanislav Lobotka sul suo assistito e i duri allenamenti di Antonio Conte, ecco svelato un retroscena di mercato sul centrocampista slovacco riguardante quest’estate.

Lobotka e il retroscena sul mercato estivo

Tuttomercatoweb scrive:

Arlecchino si confessò burlando, perché l’agente di Stanislav Lobotka ha detto la verità. Cioè che fra due settimane compirà 31 anni e gli allenamenti di Antonio Conte sono davvero duri. Detto che bisognerà capire se il tecnico rimarrà anche dopo questa stagione. La verità è che le big d’Europa lo hanno seguito anche in quest’estate, ma nessuno arrivava alla richiesta del Napoli: 40 milioni di euro, con possibilità di sconto intorno ai 35 milioni. Il problema semmai era che aveva più di 30 anni e le grandi cercano di svecchiare, puntando su giovani e ritmi differenti rispetti a quelli di Lobotka. Piaceva al Barcellona, al Manchester United, alla fine è rimasto a Napoli. Guadagna più di 4 milioni a stagione e non è impensabile che anche De Laurentiis decida per un profilo più giovane.

La versione dell’agente a Crc: «Conte è come un padre per lui, la frase sul trasferimento era una battuta»

Nelle ultime ore sono circolate alcune sue dichiarazioni sul futuro di Stanislav Lobotka e sul suo rapporto con il mister Conte. Può chiarire meglio il suo pensiero a riguardo?

«Sì, ho visto oggi sui social quello che è circolato e sono rimasto molto sorpreso, perché si tratta di frasi completamente fuori contesto. È vero che faccio parte di un podcast qui in Slovacchia, che parla della Nazionale, del commissario tecnico e dei giocatori. In quella puntata ho parlato di Lobotka in termini molto, molto positivi. Alla fine, ho detto che con Antonio Conte è dura allenarsi perché è un allenatore molto esigente, ma ho aggiunto che sono felice di questo, perché lui è un vincente e grazie a lui la squadra sarà ancora campione. Poi ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito, visto che sono un agente e per me ogni trasferimento è un “affare”. Tutta questa storia che è nata è per me incredibile. Forse può succedere solo in Italia, perché chiunque abbia ascoltato il podcast in lingua originale sa perfettamente che era solo una battuta. E tutti sanno anche che il rapporto tra Antonio Conte e Stanislav Lobotka è come quello tra padre e figlio, e non cambierà mai. Chi prova a mettere in dubbio questo legame non avrà successo, perché sono sicuro che insieme vinceranno ancora tanti titoli».