Il Napoli a oggi sarebbe qualificato per i playoff. Quinta sconfitta stagionale per Chivu e compagni. Quattro gol di Mbappé, cinque del Psg al Tottenham

L’Inter perde ancora: all’ultimo minuto in casa dell’Atletico di Simeone. Tracollo Liverpool in casa col Psv (1-4)

Seconda tranche di partite di Champions. E cominciamo col dire che a tre giornate dal termine il Napoli al momento sarebbe ai playoff con il ventesimo posto. Gli azzurri devono ancora giocare contro Benfica e Copenaghen fuori casa e poi il Chelsea in casa.

Stasera ha giocato l’Inter che ha perso 2-1 all’ultimo minuto in casa dell’Atletico Madrid di Simeone. Rete decisiva di Gimenez il difensore. I critici diranno che l’Inter ha giocato bene. Chivu la prestazione se la fa fritta, è la quinta sconfitta stagionale. Per ora non ci sono conseguenze sulla classifica (Inter quarta) ma il calendario è terribile: Liverpool e Arsenal in casa, Dortmund fuori. Da segnalare che il gol nerazzurro del momentaneo 1-1 lo ha segnato Zielinski.

L’Atalanta ha vinto 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte, molto bene Palladino. Ha segnato anche Lookman, oltre a Ederson e De Ketelaere.

Il Liverpool è stato il protagonista della serata. È naufragato in casa contro il Psv: 1-4. Il Liverpool comincia a esser un caso di scuola: i soldi non fanno la felicità, soprattutto se non sai spenderli. Ha praticamente buttato mezzo miliardo di euro e si è indebolito. Chapeau.

Da segnalare i quattro gol di Mbappé in casa dell’Olympiakos: è finita 4-3. Il Psg ha battuto 5-3 il Tottenham e l’Arsenal 3-1 il Bayern.