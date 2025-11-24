L’ex Verona Dawidowicz e l’incubo arabo: «Le donne non possono uscire da sole e nessuno parla inglese»

Aveva firmato con l'Al Hazem: «Mia moglie è incinta, quasi ogni giorno dovevo andare all’ospedale. Poi le donne devono rimanere coperte. Ho fatto delle richieste al club, ma le rimandavano».

L’ex difensore dell’Hellas Verona Pawel Dawidowicz aveva firmato quest’estate un contratto con l’Al Hazem, club arabo. Ma ha deciso, dopo essersi trasferito con moglie e figlio, di lasciare l’Arabia Saudita per le restrizioni imposte alle donne.

Dawidowicz lascia l’Arabia Saudita per le restrizioni imposte alle donne

In un’intervista a Tuttomercatoweb, spiega:

«Sono andato là da solo per il ritiro, tre settimane. Dopo è arrivata la mia famiglia: ho un bimbo piccolo e mia moglie è incinta. Era davvero troppo difficile stare lì, per diversi motivi. Quasi ogni giorno dovevo andare all’ospedale per delle visite di controllo ed era complicato. Nessuno parla inglese, forse tre persone in tutta la città. Poi, le donne non possono uscire senza un uomo. E devono rimanere coperte, solo gli occhi non sono velati».

Ha provato a cambiare le cose?

«Sì, ho fatto delle richieste, ma mi rimandavano sempre a domani. A un certo punto mi sono stufato e ho deciso che c’erano cose più importanti del calcio, come la mia famiglia».

Che offerte aveva?

«Parecchie, anche in Serie A. Poi ne aspettavo dalla Spagna, una anche dalla Germania. Però avevo visto che in Arabia spendono molto, pensavo che la vita potesse essere buona. Forse a Riyad è meglio, ma dove stavo io si parlava davvero solo arabo. Non posso essere sempre egoista, a questa età ci sono cose più importanti dei soldi».

